Damit das grüne Wohnzimmer auch grün bleibt Die Parksaison wurde auf dem Alaunplatz eröffnet. Seit Jahren wird dort gegen Müll gekämpft.

Zum Start in die Sommersaison wurden wieder Mülltonnen im Park aufgestellt. © Sven Ellger

„Nimm mich mit!“, bettelt das große Banner über dem Eingang zum Alaunplatz. Wenn die Temperaturen wieder steigen, kommen wieder zahlreiche Besucher und hinterlassen das Parkgelände teils vermüllt. Um die 400 Kubikmeter kommen jährlich zusammen. Damit das „grüne Wohnzimmer“ der Neustadt weiterhin grün bleibt, kämpft das Ortsamt seit fünf Jahren mit der Arbeitsgemeinschaft Ordnung und Sauberkeit dafür, dass der Abfall mitgenommen wird. Auch am Freitag hat sich Ortsamtsleiter André Barth deshalb wieder Neues einfallen lassen. Da lud er zur offiziellen Saisoneröffnung.

So haben sich die Schüler der Waldorfschule und der Semperschulen wieder neue Motive einfallen lassen, die sie zum Saisonauftakt als Graffiti auf die fünf über einen Kubikmeter – 1 000 Liter – großen Mülltonnen sprühten. 2017 können zudem neben den fünf großen Tonnen auch zwölf zusätzliche 110-Liter-Behältnisse aufgestellt werden. Sie sind erstmals festgeschraubt und aus Blech, damit sie nicht brennen, wenn Grillreste darin entsorgt werden. Diese sind teilweise mit lustigen Sprüchen oder Lageplänen besprüht, auf denen die Grillstellen und Abfalleimer eingezeichnet sind. An fünf Tagen sollen außerdem Schokotafeln mit Flyern mit den Standorten verteilt werden.

Die Zeichnungen sollen Parkbesucher motivieren, ihren Müll hineinzuschmeißen. Barth wünscht sich bunte Tonnen in der gesamten Äußeren Neustadt. Bislang kämpft er darum allerdings vergebens. Dafür konnte das Ortsamt kürzlich zehn Papierkörbe mit Pfandringen in dem Ausgehviertel aufstellen. In den Ringen, die um die Öffnungen der Körbe montiert sind, können Pfandflaschen abgestellt werden. So sollen Scherben vermieden werden.

