Gut zu wissen Damit andere Kinder glücklich sind Die Fünftklässler des Gymnasiums beschenken Kinder aus der Region. Partner ist dabei die Döbelner Tafel.

Die Ethikschüler der fünften Klasse des Martin-Luther-Gymnasiums übergeben der Leiterin der Döbelner Tafel Elvira Illgen Pakete für Kinder, deren Eltern nur wenig Geld für Geschenke haben. © Dietmar Thomas

Das hat es bisher noch nicht gegeben. Fünftklässler des Martin-Luther-Gymnasiums in Hartha haben für Kinder, die sozial schlechtergestellt sind, Weihnachtspäckchen gepackt. Übergeben wurde sie jetzt an die Leiterin der Döbelner Tafel Elvira Illgen. Sie wird die Überraschungen an die Kinder verteilen, die mit ihren Eltern oder Großeltern zur Tafel kommen – auch in den Außenstellen.

Damit sich die Beschenkten auch wirklich freuen können, weil für sie das Passende hineingelegt wurde, haben die Gymnasiasten auf den Paketen vermerkt, ob sie etwas für einen Jungen oder ein Mädchen und welchen Alters eingepackt haben. „Das war die Idee der Schüler“, sagte Ethik-Lehrerin Christine Riedel. Sie ist ganz stolz auf ihre Fünftklässler. Denn nicht nur die Idee der Beschriftung stammt von den Schülern. Sie waren es auch, die sich spontan dafür entschieden, Päckchen für Kinder zu packen, deren Eltern nur wenig Geld für Geschenke haben. „Wir beschäftigten uns im Unterricht mit dem Thema Fragen an die Welt und gestalteten eine Wandzeitung. Eine Frage war, warum manche Kinder nicht glücklich sein können“, sagte die Lehrerin. Das Thema habe die Schüler sehr bewegt und sie haben immer wieder darüber gesprochen.

„Im Gespräch sind wir auf die Aktion Weihnachten im Schuhkarton gekommen und die Kinder haben sich spontan entschlossen ebenfalls Päckchen zu packen, aber für Kinder in der Region“, so Christine Riedel. Die 22 Schüler übergaben 30 Päckchen. „Das war ein Selbstläufer. Und es war zu spüren, wie viel Freude es den Kindern gemacht hat, diese Überraschung vorzubereiten. Sie waren richtig stolz auf ihr Projekt“, sagte die Lehrerin. Viele Schüler würden gern wissen, was das Kind sagt, dass ihr Paket bekommt.

Elvira Illgen findet die Idee toll. „Ich war sehr angenehm überrascht. Es ist eine schöne Sache, wenn Kinder soziales Engagement zeigen, wenn ihnen bewusst ist, dass es Kinder gibt, denen es nicht so gut wie ihnen geht“, sagte die Leiterin der Döbelner Tafel. Sie kennt viele Kinder, die mit ihren Eltern und Großeltern die Einrichtung in Döbeln und den Außenstellen besuchen, und die sich sicher über ein Paket freuen. (DA/je)

