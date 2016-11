Damit alle satt werden 800 Bedürftige kommen regelmäßig zur Freitaler Tafel. Zunehmend sind Rentner auf die Hilfe angewiesen.

Die Köpfe der Freitaler Tafel: Günter Brendel und Sieglinde Starke vom Vorstand und die Vorsitzende Karin Rauschenbach (v.l.). © Karl-Ludwig Oberthür

Leuchtend rote Paprika, frische Äpfel und stapelweise Konserven – noch sind die Regale im Tafel-Laden an der Dresdner Straße voll. In wenigen Stunden sind sie schon wieder leer. Denn wie jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend wird die Ausgabestelle auch diesmal gut besucht sein. „Manchmal stehen die Leute schon eine halbe Stunde eher vor der Tür und warten“, sagt Karin Rauschenbach, die Vorsitzende der Freitaler Tafel. Dass es für viele Freitaler nicht ohne die Ausgabestelle in Deuben geht, belegen die Zahlen. So kommen inzwischen rund 800 Bedürftige regelmäßig zur Tafel. „Fast wöchentlich werden es mehr“, sagt sie.

Zum Start vor zwei Jahren waren es nur 40. Damals hatte sich die Freitaler Tafel als eigenständiger Verein gegründet, nachdem sie bis dahin nur als Außenstelle der Dresdner Tafel existierte. Weil sie unzufrieden war, wie dort mit den Lebensmittelspenden umgegangen wird, rief Karin Rauschenbach einen eigenständigen Verein ins Leben. Seit 17 Jahren engagiert sie sich für die Tafel. „Dass am Ende nur so wenige kamen, lag an der schlechten Qualität der Lebensmittel. Das war der Ausschuss vom Ausschuss“, sagt sie. Auch die Märkte hätten zuletzt nicht mehr gern mit der Tafel zusammengearbeitet.

Das hat sich mittlerweile geändert. In vielen Gesprächen hat Karin Rauschenbach das Vertrauen der Märkte wieder zurückgewinnen können. So geben derzeit 16 Supermärkte, ein Bäcker und eine Gärtnerei aus Freital und Umgebung kostenfrei ihre nicht mehr verkäuflichen Lebensmittel an die Tafel ab. 25 Ehrenamtler und acht Bundesfreiwilligendienstler kümmern sich darum, sie abzuholen und zu sortieren. Am Ende dürfen die Bedürftigen ihre Produkte selbst auswählen. Das sei bei manchen Tafeln anders. Dort werden die Lebensmittel zugeteilt. „Wir wollen die Menschen mit Achtung und Würde behandeln. Dazu gehört, dass sie sich selbstbestimmt heraussuchen dürfen, was sie mögen“, sagt Karin Rauschenbach.

Vom Baby bis zum Rentner versorgt die Tafel alle Altersgruppen. Die Senioren machen dabei die Hauptklientel aus. „Die Altersarmut ist nicht erst ein Problem der Zukunft, sie ist jetzt schon da“, sagt Karin Rauschenbach. Und noch etwas fällt auf: Rund 60 Familien kommen extra aus Dresden. Bei der Tafel dort sind die Lebensmittel teurer, erklärt Karin Rauschenbach. In Freital kostet jede Lebensmitteleinheit, etwa fünf Paprikas oder fünf Äpfel, 22 Cent. Für Molkereiprodukte und Tiefkühlware gelten andere Preise.

An der Grenze angekommen

Auch wenn sich Karin Rauschenbach freut, dass die Tafel so vielen helfen kann: Die zunehmende Zahl an Bedürftigen bringt den Verein auch an seine Kapazitätsgrenze. So braucht es dringend mehr ehrenamtliche Helfer. Und eigentlich auch mehr Platz. Doch ein Umzug kommt vorerst nicht infrage. Das Geld ist stets knapp und die Sanierung der Räume an der Dresdner Straße noch nicht lange her. Insgesamt 5 800 Arbeitsstunden und 14 000 Euro hatte der Verein vor dem Umzug in das frühere Ladengeschäft gesteckt. Dort gibt es zwei Kühlzellen, eine dritte kommt bald dazu. „Über Beziehungen haben wir sie besonders günstig bekommen“, sagt Karin Rauschenbach. Unterstützung bekommt die Vereinschefin seit Kurzem von Sieglinde Starke. Wie auch die anderen drei Beistände ist sie neu im kürzlich gewählten Vorstand. Seit Sommer engagiert sich die Rentnerin für die Freitaler Tafel. „Ich habe nach einer Beschäftigung in der Nähe gesucht“, sagt sie. Zweimal pro Woche packt sie mit an. „Es macht Spaß, unter Leuten zu sein und helfen zu können“, sagt sie.

Wie der Verein nicht nur mit Lebensmitteln helfen kann, das will der Vorstand in seiner nächsten Sitzung überlegen. Dann will der Verein über neue Projekte reden. So kann sich Karin Rauschenbach vorstellen, Senioren und Kinder bei einem Spielnachmittag zusammenzubringen oder Kochabende mit Flüchtlingen zu organisieren. Und dann wäre da noch ein anderer großer Traum: ein mobiler Tafelladen. „Das könnte ein ausrangierter Bibliotheksbus sein“, sagt Karin Rauschenbach. Dieser könnte auch die abgelegeneren Stadtteile und das Umland versorgen. „Ich habe viele Ideen“, sagt Karin Rauschenbach. „Aber ohne Hilfe geht es nicht.“

Die Freitaler Tafel sucht noch Spender, um den Kindern bei der diesjährigen Weihnachtsfeier am 15. Dezember eine Freude bereiten zu können. Kontakt: Tel. 0174 3419251

