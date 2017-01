Damals in Königstein Neben Kanonen gab es auf der Festung auch Wein – in rauen Mengen. Davon erzählt eine Chronik der Stadt.

Der Königsteiner Ortschronist Udo Kühn baute aus Holz das größte Weinfass der Welt nach – nur etwas kleiner. Die Inschrift konnte er dem Werk „Historie des Städtgens Königstein“ entnehmen. Das gibt es jetzt dank Kühn auch als Nachdruck. © Kristin Richter

„Es lieget das Städtgen in einem tiefen Thal am Ufer der Süder Seite des Elbstrohms. [...] Gegen Abend wird das Städtgen, als mit dem vortrefflichsten Castell, von der Festung Königstein sowohl bedecket, als gezieret.“ Mit diesen Worten beschrieb Johann Gabriel Süsse die Lage der Stadt Königstein in seinem Buch „Historie des Städtgens Königstein“. Das war 1755. Vor über 250 Jahren.

Heute bietet die Chronik einen Einblick in das Leben der Stadt am Übergang zur Moderne. Udo Kühn, der ehrenamtliche Ortschronist von Königstein, hat das Büchlein eingehend studiert. Er nennt selbst eines der wenigen erhaltenen Exemplare der Chronik sein eigen. Weitere Exemplare werden in der Sächsischen Landesbibliothek, der Staats- und Universitätsbibliothek Dresden sowie auf der Festung Königstein aufbewahrt. Seine Darstellung stützt der Autor Süsse auf Quellen wie Urkunden oder das Kirchen- und das Ratsarchiv. Das stellt er seinem Werk vorab, um seiner Pflicht als Geschichtsschreiber genüge zu tun. „Viele spätere Historiker haben sich auf dieses Werk bezogen, weil Süsse so authentisch und gut belegt schreibt“, sagt Udo Kühn. Johann Gabriel Süsse wurde 1707 in Thüringen geboren und studierte in Wittenberg. 1739 kam er nach Königstein und wurde 1752 dort Pfarrer.

Auch heute noch kann man in seinem Buch viel Interessantes entdecken. Beispielsweise ist fein säuberlich aufgelistet, „was für Gewerb, welche Profeßionen und Handwerker im hiesigen Ort“ ansässig waren. So gab es Steinbrecher, Drechsler, Tabakspinner, Fleischer, Seifensieder und Brauer, um nur ein paar zu nennen. Auch der Kirche Königsteins widmet Süsse ein Kapitel.

Da die wenigen erhaltenen, empfindlichen Original-Exemplare von Süsses Ortschronik nicht ohne Weiteres jedermann zugänglich sind, hat Udo Kühn einen Verlag mit dem Nachdruck beauftragt. Verkauft wird die Kopie für 15 Euro im Museumsshop der Festung und in der Touristinformation Königstein. Durch das dünne, fast schon löschblattartige Papier der alten Ausgabe schien die Rückseite beim Scannen durch. Dadurch ist es manchmal schwer, das Geschriebene zu entziffern. Zuallererst muss man aber alte deutsche Schrift lesen können. Diese kleine Hürde überwunden, entdeckt man so einiges.

238 600 Liter Wein in einem Fass

Wie etwa die Zeilen über das größte Weinfass der Welt – oder zumindest Europas. Das befand sich nämlich einst auf der Festung Königstein. „Diese Geschichte geht leider in der langen und wechselhaften Historie der Festung oft unter“, sagt Kühn. In Süsses Chronik ist dazu zu lesen: „so, daß darin 3 709 Eymer, Dresdner Maaßes, und also 609 Eymer mehr, als in das vorige Faß gefüllet worden.“ Dieses riesige Weinbehältnis wurde 1725 fertiggestellt. Es wurde mit 238 600 Liter Wein gefüllt. „Ob das jedoch sonderlich guter war, kann bezweifelt werden“, sagt Kühn und lacht.

Der Architekt war niemand Geringeres als Matthäus Daniel Pöppelmann, unter dessen Leitung auch der Dresdner Zwinger entstand. Es war bereits das dritte Riesenfass der Festung. „Damit gewann August der Starke einen Wettstreit mit dem Kurfürsten der Pfalz, Karl Philipp“, sagt Kühn. Das Fass war etwa zehn Meter hoch, neun Meter lang und sieben Meter breit. Es war besonders prunkvoll verziert und stand auf Sandsteinfüßen. Über dem Fass baute man eine Art Balkon, auf dem zahlreiche Tanzpaare Platz fanden.

Durch die enorme Belastung, der das Fass ausgesetzt war, verfiel es jedoch rasch. Nach etwa hundert Jahren musste es 1819 abgebrochen werden. Das Fass des pfälzischen Kurfürsten blieb erhalten und kann noch heute bestaunt werden. Auf der Festung Königstein erinnert eine künstlerische Installation mit grünen Weinflaschen an die Dimensionen des einstigen Riesenfasses. Und auch Udo Kühn trägt mit einem Nachbau im Maßstab 1:3 dazu bei, dass diese Anekdote nicht in Vergessenheit gerät.

Auch die deutsche Übersetzung der lateinischen Inschrift, die das Fass damals auf der Rückseite trug, hat er der historischen Chronik entnommen. Sie ziert sein Fass. Die Arbeit daran ist für ihn noch nicht beendet. „Als Nächstes möchte ich die Vorderseite verbessern“, sagt er. Die Arbeit an der Historie hört eben nie auf.

