DAK-Firmenlauf auf Rekordkurs Erstmals sollen in diesem Jahr mehr als 1 000 Teilnehmer auf die Strecke quer durch Bautzen gehen. Die Chancen dafür stehen gut.

900 Läufer gingen 2016 beim DAK-Firmenlauf auf die Strecke. Für 2017 peilen die Organisatoren einen neuen Rekord an. © Uwe Soeder

Bautzen. Drei Wochen noch bis zum Frühlingsanfang: Höchste Zeit, die Laufschuhe aus dem Schrank zu holen. Während im Januar und Februar selbst leidenschaftliche Läufer pausieren, zieht es jetzt wieder viele Freizeitsportler ins Freie. Genau der richtige Zeitpunkt also, um den Startschuss für den Bautzener Firmenlauf zu geben. Zum siebenten Mal laden der Kreissportbund als Veranstalter und die Krankenkasse DAK-Gesundheit als Hauptsponsor dazu ein. Termin für das Sportereignis ist der 21. Juni.

Für diesen Tag haben sich beide Partner ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Erstmals sollen mehr als 1 000 Läufer auf die Strecke gehen. Zum Vergleich: 2016 trugen sich 900 Sportlerinnen und Sportler in die Starterliste ein. Start und Ziel ist wieder der Bautzener Hauptmarkt. Von dort führt die fünf Kilometer lange Runde über Friedensbrücke und Protschenberg ins Spreetal und anschließend zurück in Richtung Altstadt. „Eine schöne, aber anspruchsvolle Strecke“ sagt Andreas Motzko von der DAK-Gesundheit. Deshalb gibt es auch in diesem Jahr ein Angebot zur Vorbereitung: die Lauftreffs. „Ab dem 11. April starten wir immer am Dienstagabend auf dem Hauptmarkt“, sagt Andreas Motzko. Trainiert wird auf der Originalstrecke des Firmenlaufs. Ingesamt zehn Termine stehen auf dem Plan.

„Wir haben die Lauftreffs im vergangenen Jahr erstmals gestestet – mit Erfolg“, sagt Andreas Motzko. Bis zu 100 Teilnehmer kamen zu den Trainingsläufen. Das ist ganz im Sinne der Organisatoren. Schließlich wollen sie mit dem Firmenlauf Freude an Sport und Bewegung vermitteln.

Auch am Service wurde deshalb weiter gefeilt. So hat der Kreissportbund die Internetpräsenz des Firmenlaufs komplett umgestaltet. Dort gibt es jetzt regelmäßig aktuelle Informationen rund um das Ereignis. Zum Beispiel zeigt ein Ticker an, wie viele Teams und Läufer bereits zugesagt haben.

Die Anmeldung selbst läuft ebenfalls über die Internetseite. Pro Mannschaft werden mindestens vier und maximal sieben Läufer gebraucht. Die Zusammensetzung des Teams spielt hingegen keine Rolle. Die Läufer entscheiden selbst, ob sie als reine Frauen-, als reine Männermannschaft oder als gemischte Truppe antreten. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Läufer 15 Euro. Aus jeder Mannschaft kommen am 21. Juni die vier besten Sportler in die Wertung. (SZ)

7. DAK-Firmenlauf, 21. Juni, Start 18.45 Uhr.

Lauftreffs ab 11. April immer dienstags 18 Uhr, Start auf dem Hauptmarkt

www.firmenlauf-bautzen.de (Anmeldung ab 1. März)

