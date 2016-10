DAK bleibt bei Filial-Schließung Vize-OB Jens Hentschel-Thöricht hat sich für einen Servicetag der Krankenkasse in Zittau eingesetzt. Doch auch das lehnt sie ab.

Die DAK hat ihre Filiale in Zittau geschlossen. © Matthias Weber

Die Deutsche Angestellten-Krankenkasse (DAK) hält an der Schließung ihrer Zittauer Filiale fest. Auch Bemühungen des stellvertretenden Zittauer Oberbürgermeisters Jens Hentschel-Thöricht (Die Linke) konnten daran nichts ändern. Hentschel-Thöricht hatte sich aufgrund zahlreicher Nachfragen von Einwohnern an die DAK gewandt und ein Gespräch mit einer Vertreterin der DAK geführt, wie der Politiker berichtet. Vor der Schließung seien Kunden nicht informiert worden. Außerdem seien die Wege nach Bautzen oder Görlitz zu den Servicecentern der Krankenkasse gerade für ältere Kunden zu weit, so die Kritik der Zittauer.

Die DAK begründet die Schließung mit immer weniger Besuchern. Viele Ältere würden sich telefonisch beraten lassen. Jüngere Mitglieder bevorzugen die Möglichkeit, mit den Beratern zu chatten, so die DAK. Eine Filiale ohne Kundenfrequentierung mache wenig Sinn. Man wolle die Beiträge lieber in die Gesundheit der Mitglieder investieren. Hentschel-Thöricht schlug vor, einen wöchentlichen oder monatlichen Servicetag vor Ort einzurichten. Auch das lehnt die Krankenkasse ab. Das Unternehmen sei bundesweit tätig und hat einheitliche Regelungen. Würde diese Lösung in Zittau praktiziert, würde dies sicher auch anderswo gefordert werden. Die DAK hatte ihre Filiale in Zittau im Sommer geschlossen. Die Mitarbeiter arbeiten jetzt im Servicezentrum Bautzen. (SZ)

zur Startseite