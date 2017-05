Daimler setzt Kamenz unter Strom Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vorstandschef Dieter Zetsche legen den Grundstein für das zweite Batteriewerk.

zurück Bild 1 von 3 weiter Alle für eine. Bei der offiziellen Grundsteinlegung der Batteriefabrik kamen Markus Schäfer von Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender von Daimler, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Frank Deiß, Leiter Produktion Powertrain und Accumotive-Geschäftsführer Frank Blome (v.l.n.r.) nach Kamenz. © Rene Plaul Alle für eine. Bei der offiziellen Grundsteinlegung der Batteriefabrik kamen Markus Schäfer von Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender von Daimler, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, Frank Deiß, Leiter Produktion Powertrain und Accumotive-Geschäftsführer Frank Blome (v.l.n.r.) nach Kamenz.

Mitarbeiter in der Fabrik.

In dieses Elektroauto von Daimler kommen die Batterien.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (beide CDU) legen ihre Redemanuskripte in den gläsernen Grundstein-Sarg. Daimler Vorstandschef Dieter Zetsche steuert von Kindern gemalte Bilder bei, wie sie sich das Auto der Zukunft vorstellen. Markus Schäfer, Produktionsvorstand von Mercedes Benz, hat Werkshandschuhe als Symbol für die Mitarbeiter mitgebracht und Frank Blome, Geschäftsführer der Deutsche Accumotive GmbH den Bauplan für das zweite Batteriewerk in Kamenz. All dies und noch eine aktuelle Ausgabe der Sächsischen Zeitung finden Platz im Grundstein-Behältnis. Per Knopfdruck wird diese feierlich am Montagnachmittag auf der Baustelle im neuen Kamenzer Industriegebiet Bernbruch-Nord versenkt.

Hier soll in den kommenden achtzehn Monaten eines der „modernsten und größten Batteriewerke der Welt“ für Elektroautos entstehen. Die gut gelaunte Bundeskanzlerin lobte in ihrer emotionalen Rede vor fast 900 Gästen das Know-how und die Erfahrungen der derzeit 350 Kamenzer Mitarbeiter. „Vom Gesamtergebnis hier hängt vieles ab, nicht zuletzt der Durchbruch der Elektromobilität“, sagte Merkel. Daimler-Chef Zetsche betonte, warum der Stuttgarter Autobauer „jetzt voll“ auf Fahrzeuge mit Stromantrieb setzt. „Das ist in der Batterietechnik begründet. Wir haben jetzt die technischen Voraussetzungen, E-Autos zu entwickeln, die es mit Verbrennern in puncto Reichweite und Fahrspaß aufnehmen können“, so Zetsche.

Werbetrommel gerührt

Dafür, dass sich beide erst in der vergangenen Woche vom Ziel verabschiedet haben, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen, schlagen Merkel wie Zetsche bei der Grundsteinlegung in Kamenz kräftig die Werbetrommel für die Vorzüge der Elektromobilität.

Merkel hatte vor einer Woche gesagt: „So wie es im Augenblick aussieht, werden wir dieses Ziel nicht erreichen.“Laut dem Branchenverband VDA sind derzeit rund 65 000 Hybrid- und reine Elektroautos in Deutschland unterwegs. Im vergangenen Jahr wurden nur 11 410 Elektroautos neu zugelassen – ein Marktanteil von 0,3 Prozent. Hybridautos kamen auf 47 996 Zulassungen,wovon 13 744 Plug-in-Hybride sind. Nach deutscher Förderlogik werden sie ebenfalls zu E-Fahrzeugen gezählt. Die Bilanz fiel 2016 also recht dürftig aus.

Die Bundeskanzlerin vermied es am Montag in Kamenz, die Absage an das Eine-Million-Ziel bis 2020 zu wiederholen, sondern meinte: „Zumindest der Anspruch ist da, nun Elektroautos in breiter Palette auf die Straßen zu bringen.“ Auch andere neuartige Technologien wie etwa einst die Einführung des Computers hätten schleppende Anlaufphasen erlebt, bevor sie sich plötzlich exponentiell schnell verbreitet hätten. Dann komme es darauf an, dass man gut vorbereitet ist, so Merkel. Und das will Daimler sein.

Kamenzer Werk bekommt Schlüsselrolle

Der Autokonzern, zu dem die Pkw-Marken Mercedes Benz und Smart gehören, setzt strategisch auf vernetztes, autonomes Fahren mit elektrischem Antrieb. Dabei spielt die 100-prozentige Daimler-Tochter Deutsche Accumotive mit ihrer Batterieproduktion eine Schlüsselrolle.

Links zum Thema Schnellbesuch der Kanzlerin

Künftig werden in der Oberlausitz Lithium-Ionen-Batterien für alle elektrifizierten Fahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und Smart gefertigt – von Plug-in-Hybrid bis zu den reinen Elektromodellen. Kamenz mit rund 15 000 Einwohnern wird damit zum Kompetenzzentrum der globalen Batterieproduktion, in die Daimler eine Milliarde Euro investieren will. Die Hälfte davon fließt in den Ausbau des sächsischen Standorts. Die Produktions- und Logistikfläche vervierfacht sich auf rund 80 000 Quadratmeter. Die Zahl der Beschäftigten soll sich in Kamenz bis 2020 auf dann 700 bis 800 verdoppeln. Insgesamt will die Deutsche Accumotive mit Sitz in Nabern in Baden-Württemberg dann rund 1 000 Mitarbeiter zählen.

Daimler hatte 2015 seine Zellfertigung bei der ebenfalls in Kamenz ansässigen Tochterfirma Litec wegen Überkapazitäten am Markt geschlossen und kauft die Batteriezellen seitdem bei zwei Herstellern in Südkorea ein. Die kompletten Batterien hingegen will der Autobauer nicht aus der Hand geben. Denn sie sind das Herzstück der Elektroautos, mit denen er spätestens 2025 durchstarten will. Dann soll jedes fünfte verkaufte Auto ein Stromer sein. Konkurrent Volkswagen verfolgt Pläne in ähnlicher Größenordnung.

Erstes Fahrzeug im Jahr 2019

Mit „EQ“ hat Mercedes-Benz eine neue Produktmarke gegründet, die alle Aktivitäten rund um die Elektromobilität bündelt. Das erste EQ-Serienfahrzeug – eine Limousine auf SUV-Basis – soll 2019 in Bremen vom Band rollen. Im riesigen weißen Festzelt auf dem Baugelände war die dafür entwickelte EQ-Batterie schon mal ausgestellt. Doch außer dem Gewicht von 650 bis 700 Kilogramm dürfen die Mitarbeiter nicht viel verraten, auch nicht, aus wie vielen Zellen eine Batterie bestehen wird. „Es werden so viele sein, dass wir auf die versprochene Reichweite von 500 Kilometern kommen werden“, heißt es nur.

Aus Kamenz werden die Batterien für die gesamte Elektroflotte von Daimler kommen. Bis 2022 sind allein im Pkw-Segment mehr als zehn Elektromodelle geplant. Und schon im kommenden Jahr startet Mercedes Van die Serienproduktion von Elektro-Transportern.

zur Startseite