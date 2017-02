Daimler-Erschließung in Bernbruch geht weiter Die Ewag nimmt am Montag die Arbeit an der Trinkwasserleitung wieder auf. Das führt wieder zu Straßensperrungen.

© dpa

Die langhaltende Frostperiode dieses Winters ist vorbei. Damit können nun auch die Bauarbeiten zur Herstellung der Medienanschlüsse für das Grundstück des Unternehmens Deutsche Accumotive im Industriegebiet Bernbruch-Nord fortgeführt werden. Wie die Ewag Kamenz mitteilt, will das Unternehmen die notwendigen Arbeiten insbesondere der Trinkwasserleitungsverlegung am Montag, dem 20. Februar, wieder aufnehmen.

Dazu muss die Nordstraße in der Ortslage Bernbruch zwischen der Einmündung „An der Dorfaue“ und der Kreuzung zur Liebenauer Straße voll gesperrt werden. Gleichzeitig wird die Nordstraße von dem Abzweig der Staatsstraße 94 bis zur Einfahrt der Straße „Am Ochsenberg“ (Werkszufahrt zu der Firma Mast-Jägermeister SE) ebenfalls dicht gemacht. Die Zugängigkeiten der Anlieger in Bernbruch bleibe während der Bauphase wie bisher weitestgehend gewährleistet, heißt es. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Am Ochsenberg“ ist über die Staatsstraße 94 und die Einmündungen der Straße „An der Nordbahn“ weiterhin möglich.

In Abhängigkeit vom Baufortschritt kann es zu Veränderungen in der Umleitungsführung kommen. Hierüber wird die Ewag Kamenz rechtzeitig informieren. Man bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern, insbesondere bei den Anliegern in der Ortslage Bernbruch sowie den Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet „Am Ochsenberg“ für das Verständnis. Der Medienanschluss für das Werk II der Daimler-Tochter soll bis Juni fertig sein. (SZ)

