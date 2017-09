Daheim statt Heim Der Kreis Görlitz setzt bei der Pflege auf das Konzept ambulant vor stationär. Das bringt aber auch Probleme mit sich.

Zuhaus im Heim oder Zuhause in den eigenen vier Wänden – das wird die Zukunft der Pflege im Landkreis bestimmen.

Es gibt Studien, die malen ein düsteres Bild für die Zukunft unserer Gegend. Die Bertelsmann-Stiftung sieht zum Beispiel schrumpfende Einwohnerzahlen von Niesky über Görlitz, Löbau und Zittau in den kommenden 15 Jahren voraus. Vor allem Löbau soll es demnach treffen, aber auch Ebersbach-Neugersdorf. Um 23 Prozent soll dort laut Studie die Bevölkerung schrumpfen. Ob das tatsächlich eintritt – abwarten. Fakt ist: Der Wegzug der Jungen hält an, die Alten bleiben. Und die wollen, völlig zu Recht, versorgt werden. Die Zahl der über 80-Jährigen in Sachsen soll bis 2030 auf 367 000 steigen. Das sind um die 40 Prozent mehr als heute. Im Kreis Görlitz sind es „nur“ 30 Prozent. Menschen, die in Würde altern wollen, Menschen, die im Fall der Fälle Pflege bedürfen. Wie sieht es aus mit der Pflege im Kreis Görlitz? Seit vergangenem Sommer gibt es hier ein Pflegenetzwerk. Das sind seine Schwerpunkte.

Altengerechter Wohnraum im Landkreis fehlt

Generell funktioniert die Altenpflege im Landkreis, sagt Matthias Reuter. Er ist Sozialplaner im Bereich Alten- und Behindertenhilfe im Landratsamt. „Es gibt immer noch zu wenig barrierefreien Wohnraum“, sagt er. Das Ziel sei es, Pflegebedürftige so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu lassen. Die Voraussetzungen sind im Kreis dafür allerdings sehr unterschiedlich. „In den ländlichen Regionen ist es noch schwieriger, als in den Städten“, so Matthias Reuter. Ein Umgebindehaus beispielsweise barrierefrei umbauen zu lassen, sei schon sehr schwierig. 4 000 Euro kann man von der Kasse in Anspruch nehmen, etwa für den Einbau von Treppenliften und Ähnlichem.

Pflegeheime müssen auf den neuesten Stand gebracht werden

Viele Pflegeheime im Kreis sind nach der Wende entstanden und nun in die Jahre gekommen. Gerade im Süden des Kreises, Löbau-Zittau, sei auf die stationäre Altenpflege gesetzt worden. „Es kommt eine Investitionswelle auf die entsprechenden Betreiber zu“, sagt Sozialplaner Matthias Reuter. Ob eine neue Heizung oder andere Anschaffungen: „Möglicherweise werden die Investitionen die Preise in den Heimen nach oben treiben“, sagt er. Generell hätten sich die Ansprüche der Heimbewohner geändert. Zweibettzimmer beispielsweise seien nicht mehr gern gefragt, eher Einzelzimmer.

Personalsituation ist nach wie vor schwierig

Die Personalfrage ist nicht nur die nach einer angemessenen Bezahlung. Sondern die, ob es in der Region überhaupt ausreichend Pflegerinnen, Pfleger gibt. „Natürlich spielt die Entlohnung auch eine Rolle“, sagt Matthias Reuter. Massive Probleme sieht er derzeit im Pflegebereich aber nicht, noch nicht. „Gerade die Unternehmen, die selbst ausbilden, stehen derzeit relativ gut da“, so Matthias Reuter. Dass ausländische Pflegekräfte das Problem generell lösen können, findet er nicht. „Die Sprachbarriere ist gerade in der Altenpflege ein großes Problem“, sagt Matthias Reuter. Dennoch gibt es natürlich Pfleger aus Polen und Tschechien. „Tschechische Pfleger arbeiten in Deutschland, wohnen aber eher wieder in ihrem Heimatland. Polen siedeln lieber ganz nach Deutschland über, gehen dann aber auch eher in den Westen“, hat Matthias Reuter festgestellt.

Zukunft der Pflege ist die Pflege zu Hause

Der Anteil der Menschen, die zu Hause gepflegt werden, steigt, sagt Andreas Hoff. Er ist Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften und Direktor des Forschungsinstituts „Gesundheit, Altern und Technik“ an der Hochschule Zittau/Görlitz. Technische Assistenzsysteme werden eine größere Rolle spielen. „Beispielsweise kann man vom Büro aus ja einen pflegebedürftigen Angehörigen über den Videodienst Skype beobachten“, sagt er. Aber, so der Professor, das bringe weitere Fragen mit sich, etwa das ethische Problem. „Ist das schon ein Fall von Überwachung?“, fragt er. Dennoch, es gebe bereits funktionierende Systeme, um Pflegebedürftige zu unterstützen, wie die automatische Herdabschaltung und vor allem die Notruftaste. Letztere, so Andreas Hoff, ist viel zu wenig bekannt. Es fehle in dieser Hinsicht an Beratung.

Die Zahl der Pflegeheime im Kreis wird trotz allem weiter steigen, sagt er. Denn nicht jeder Pflegefall kann zu Hause betreut werden. Das sieht Matthias Reuter auch so: „Wenn es um Demenz und andere ähnliche spezielle Fälle geht, dann ist ein Heim unbedingt erforderlich.“

