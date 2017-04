Daheim in der Diktatur Acht junge Leute wagen ein TV-Experiment. Matthias Limmer hat dabei fürs Leben gelernt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Eintritt in die Diktatur: Uniform ist Pflicht. Alle sind gleich. Das Experiment ist ein Spiel, doch es fühlt sich bald erschreckend real an. © Stefan Menne/ZDF Eintritt in die Diktatur: Uniform ist Pflicht. Alle sind gleich. Das Experiment ist ein Spiel, doch es fühlt sich bald erschreckend real an.

Losungen auf Plakaten gehören zu jeder Diktatur. Matthias Limmer ist davon tagelang umgeben und erstaunt über den blinden Gehorsam, den die Gruppe entwickelt.

Sie gehen an ihre Grenze. Dem Ort nach ist sie deutlich zu sehen. Ein Schild zeigt den Übergang vom Alltag zum Ausnahmezustand an. Seelisch werden die acht jungen Leute, die hier in Jeans und T-Shirt stehen, gestylt, mit Reisegepäck und vager Vorstellung, was sie erwartet, ihren Grenzgang noch erleben.

Einer von ihnen heißt Matthias Limmer, 20 Jahre alt, Abiturient, Fernstudent im Fach Medienmanagement und freiberuflicher Blogger. Mode ist sein Metier. Umgeben von Stahltüren, Heizungsrohren und Betonböden nimmt ihm ein Wachmann die Kosmetiktasche ab und drückt ihm eine Uniform in den Arm. Umziehen. Das ist ein Befehl. Vier Männer in schwarzen Hosen, Oberhemden, Schuhen. Vier Frauen in dunklen Röcken, weißen Blusen, Kniestrümpfen. Alle hochgeschlossen, alle gleich. So steht die Gruppe am Beginn eines Experiments. Der Sender ZDFneo bringt seine Protagonisten in eine ungewöhnliche, aber nicht unmögliche Situation: Zu acht sollen sie das Leben in einer Diktatur führen. Das erfahren die Teilnehmer erst zur Begrüßung.

Mit verbundenen Augen zum Dreh

Zwischen 19 und 31 Jahren sind die Bürger der Diktatur alt und Matthias Limmer der Jüngste von ihnen. Kein Casting, keine Bewerbung öffnete ihm die Tür, die nun bedrohlich ins Schloss fällt. Aus Neugier und Interesse an gesellschaftlichen Kontroversen hatte er ein ganz anderes Experiment gestartet: Einen Tag lang lief er in eine Burka gekleidet durch die Stadt, fuhr Bahn, besuchte den Schulunterricht, aß mit Schleier und beobachtete die Reaktion der Menschen um ihn herum. Die Idee war einer Mottowoche an seinem Gymnasium mit Verkleidung nach verschiedenen Themen entsprungen. Eins davon lautete „Länder und Nationen“. Ein Freund brachte Matthias die schwarze Vollverschleierung mit. Seine Erlebnisse damit veröffentlichte der damals 19-Jährige in seinem Blog. Darauf reagierten zahlreiche Medien, auch das ZDF wurde auf den Dresdner aufmerksam und lud ihn ein, Teil einer Versuchsanordnung zu sein. Unter dem Titel „Diktator“ kommt sie nun ins Fernsehen. „Ich wusste nur, dass es um ein Sozialexperiment in einem von Regeln dominierten System geht. So stand es in der Mail an mich“, erzählt er.

Im Oktober vergangenen Jahres startete der Dreh. Matthias findet sich in einem Kölner Hotel wieder, wird am Tag X dort abgeholt und mit verbundenen Augen in einen Bus gesetzt. Der fährt rund drei Stunden bis zum Ziel – die meiste Zeit im Kreis, wie er später erfährt. Am Drehort trifft der Mode-Autor auf seine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Seinen Blog lesen im Monat 300 000 Fans, in der Diktatur zählt er zum Gefolge. Hier hat er nichts zu sagen, nur zu funktionieren. Sein gleichgeschaltetes Dasein folgt klaren Regeln: „Jeder von uns hatte ein ganz kleines Zimmer mit Bett und Stuhl und verklebten Fenstern, wir mussten zu festgelegten Zeiten essen, duschen und schlafen gehen, zwischen sechs und acht Stunden arbeiten, die Frauen bügeln, die Männer Plätzchen backen“, beschreibt Matthias Limmer. Über ein Telefon nimmt der Diktator gelegentlich Kontakt zu seinem Volk auf und ordnet Redeverbote an. Wer sich widersetzt, muss Strafe fürchten. Ein Käfig steht nicht nur zur Abschreckung bereit. „Der war wirklich abstoßend“, sagt Matthias, „Es stank in diesem Raum als habe man dort tagelang ein abgezogenes Fell hängen lassen.“ Wer gehorcht und wer rebelliert? Und was ist die Konsequenz? Das sehen die Zuschauer Ende des Monats in insgesamt vier Folgen.

Eine Gruppe, isoliert und auf engem Raum, Regeln, Aufgaben, Strafen, allgegenwärtigen Kameras – Diktatur alias Dschungelcamp? Big Brother für gesellschaftspolitisch Interessierte? „Mich hat es auch an Big Brother erinnert, aber ich würde unser Experiment damit trotzdem nicht vergleichen“, sagt Matthias. Schließlich gehe es um Sozialpsychologie und das Leben in einem unfreien System.

Am härtesten war die Isolation

Dem kann der Individualist trotz Normierung etwas abgewinnen. Mit extravaganten Stylings schafft er im echten Leben seine Marke Mister Matthew. „Uniformierung hat aber den Vorteil, dass sich die Menschen ohne Neid begegnen. Statussymbole spielen keine Rolle, niemand bewertet, was ein anderer hat. Keiner ist schön zurechtgemacht und nach einer Weile rochen wir auch nicht mehr gut.“ Ein Sprichwort sagt: Es gibt keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu hinterlassen. „In diesem Fall gab es eine zweite Chance für den ersten Eindruck“, sagt Matthias. Denn ohne den schönen Schein wirkte jeder ausschließlich durch seinen Charakter.

Die Isolation macht Matthias viel mehr zu schaffen, als die Gleichmacherei. „In meinem Zimmer war ich mir stundenlang völlig selbst überlassen, ohne Handy, ohne Unterhaltung und Ablenkung.“ Der Kontakt zu Freunden und Familie fehlt ihm so sehr, dass sogar Tränen fließen. Doch auch das reizarme Kreisen der Gedanken ist für etwas gut: „Ich wurde ganz ruhig und konzentriert und hatte eine viel größere Aufmerksamkeit für die anderen.“

Sein Fazit: Eine Diktatur gibt Orientierung, Ordnung und Sicherheit. Dass sich einige Menschen darin gut aufgehoben fühlen, kann Matthias verstehen. Nicht selbst denken und sich verantworten zu müssen, ist bequem. Ob sich ein Volk auf Dauer gängeln lasse, liege an ihm selbst, glaubt Matthias. Er selbst liebt die Freiheit. „Unsere Grundrechte wirken für meine Generation selbstverständlich. Wie wertvoll sie wirklich sind, hat mir das Experiment gezeigt.“

„Diktator“, je zwei Folgen am 23. und am 30. April. Beginn um 21.35 Uhr auf ZDFneo.

