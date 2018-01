Kommentar Dafür oder dagegen ist falscher Ansatz SZ-Reporterin Catharina Karlshaus über den Umgang des Wolfes unter uns.

Catharina Karlshaus ist Reporterin der Großenhainer Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung. © Kristin Richter

Das Untersuchungsergebnis von Ebersbach liegt vor. Der Wolf kann demnach als Übeltäter nicht ausgeschlossen werden – das tragende Schaf wurde offensichtlich von ihm gerissen. Der Bauer, dem es gehörte, darf sich daher nach sächsischer Regelung über eine Entschädigung freuen. Fall abgeschlossen.

Zumindest der in Ebersbach. Ein Dorf, in welchem das Tier seit November vermeintlich schon häufiger gesehen worden ist. Abends auf den Wiesen gleich hinter den Häusern etwa oder auf einem Feldweg. Wer schnell genug war, zückte das Handy, machte Fotos und sogar Videos. Der Wolf, angstmachender und faszinierender Rückkehrer zugleich. Vor allem ein Tier, an welchem sich die Geister scheiden. Während die Einen mit Vehemenz für seine Wiedereingliederung ins tägliche Leben streiten, hat eine Bürgerinitiative aus dem Landkreis Bautzen 18 590 Unterschriften für eine Begrenzung der Wolfspopulation gesammelt. Wie so oft im Leben gilt auch beim Wolf: „Bist du dafür oder gegen ihn?“ Und was nicht sein kann, das nicht sein darf. Gleich nun, ob der Wolf eben nun mal gerade nicht für ein getötetes Herdentier verantwortlich ist – oder eben doch hungrig kurzen Prozess machte.

Nicht nur in Ebersbach wird klar, dass der Wolf mitten unter uns ist. Also sollten wir uns auch danach verhalten dürfen! Über die Probleme reden, statt kaschierend zu schweigen. Kompromisse und Lösungen suchen, an Stelle von plakativen Horrorszenarien. Auch da gibt es in Sachsen enormen Nachholebedarf.

