Dänische Möbel aus dem Lego-Haus Lange Zeit war unklar, was mit der ehemaligen Strauss-Filiale am Altmarkt passiert. Jetzt eröffnet hier ein Möbelhaus.

Ab diesem Freitag verkauft der Däne Jacob Pedersen in seinem neuen Geschäft am Altmarkt Möbel in skandinavischem Design. © René Meinig

Ein Bohrer hämmert in die Wand. Gleichzeitig bringt ein Handwerker einen Schriftzug an. Direkt daneben steht eine schon aufgebaute Sitzgruppe aus Sofa, Couchtisch und Regalen. Auf der anderen Seite des Raumes stapeln sich Kisten und Werkzeug. „Bis zum Freitag sind wir hier aber fertig“, sagt Jacob Pedersen. Dann eröffnet der 42-Jährige seine neue Boconcept-Filiale nahe dem Altmarkt.

1994 kam der Däne für seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann nach Deutschland. Hier lernte er seine Frau kennen und blieb. Im neuen Geschäft an der Seestraße bietet er auf 600 Quadratmetern Möbel im nordischen Design an. Boconcept wurde 1952 im dänischen Herning gegründet. „Damals war die Firma nur eine kleine Tischlerei“, sagt Pedersen. Mit der Zeit sei das Unternehmen gewachsen, 1993 wurde das erste Geschäft außerhalb von Dänemark in Paris eröffnet. Mittlerweile gibt es über 300 Filialen weltweit, das Unternehmen beschäftigt 3 000 Mitarbeiter. Allein in Deutschland gibt es 32 Geschäfte mit Franchisepartnern. Für die Kollektionen engagiert die Firma verschiedene Designer – wie 2013 den international bekannten Industriedesigner Karim Rashid.

Im vergangenen Jahr gab es eine grundlegende Änderung im Unternehmen: „Bis 2016 war Boconcept ein Familienbetrieb“, erklärt Pedersen. Weil sich kein geeigneter Nachfolger fand, wurde die Firma an eine Kapitalgesellschaft verkauft. Diese mietete die Räume im Lego-Haus genannten Gebäude am Altmarkt an. Lego deshalb, weil das Ziegeldach in seiner Form an die Plastikbausteine erinnert. Bis Ende 2015 war dort eine Filiale der Handelskette Strauss ansässig. Als diese in finanzielle Schieflage geriet, schloss der Laden. Lange war unklar, wer die Fläche übernimmt. Bis sich Boconcept einmietete und einen Betreiber suchte. „Da ich die Filiale in Leipzig betreibe, wurde ich gefragt, ob ich auch das neue Geschäft in Dresden leiten will“, sagt Pedersen. Er sagte zu; seit Februar dieses Jahres lässt er die Räume umbauen.

Und wie kommt das dänische Design im Osten an? „Die Leipziger Filiale wird sehr gut angenommen.“ In Dresden hofft Pedersen auf denselben Erfolg. Preislich liege sein Angebot über dem des schwedischen Konkurrenten Ikea. Ein dreisitziges Sofa kostet 1 300 Euro. Die Möbel werden meist in Dänemark und Deutschland produziert. Am Freitag öffnet das Geschäft an der Ecke Seestraße/Kramergasse.

