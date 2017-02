Fußball – Landesklasse Nord Dämpfer im Abstiegskampf Die Döbelner sind spielerisch besser gewesen. Gebracht hat ihnen das nichts.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Ein Sieg, oder zumindest ein Unentschieden wäre so wichtig gewesen. Doch im nächsten unmittelbaren Duell gegen einen Kontrahenten im Abstiegskampf erlitten die Landesklassefußballer des Döbelner SC einen herben Dämpfer. Eine Woche nach dem 2:2-Remis beim Tabellenletzten Hartenfels Torgau unterlag der DSC beim bis dato punktgleichen Tabellennachbarn TSV Schildau mit 2:0. „Wir haben keine Mittel gefunden, aggressiv nach vorn zu spielen. Der Gegner wollte den Sieg als Mannschaft mehr“, sagte Trainer Uwe Zimmermann.

Über die gesamte Spielzeit hatten die Döbelner nahezu keine zwingenden Torchancen. Aus dem Spiel heraus musste TSV-Schlussmann Max Hammer nicht eingreifen. Patrick Peschel mit einem Freistoß genau auf den Torwart und Roy Lißner, der ebenfalls mit einem Freistoß knapp das Tor verpasste, hatten die einzig nennenswerten Torchancen im gesamten Spiel. Dass sich diese beide Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit, und beim Stand von 0:2 aus Sicht der Gäste boten, ist symptomatisch.

Von Beginn an versuchten die Döbelner, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Auf dem rutschigen Boden konnten sie die Vorteile in diesem Punkt aber nicht ausnutzen. Der Gastgeber wirkte phasenweise ideenlos, setzte mehr auf seine kämpferischen Tugenden. In der 20. Minute verdrehte sich Schildaus Robert Sablottny nach einem normalen Zweikampf mit Roy Lißner das Knie. Der TSV-Akteur wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bei den Platzherren rief diese Unterbrechung eine Trotzreaktion hervor. Einen weiten Ball aus dem Mittelfeld konnte Sebastian Fabritius gegen den nicht konsequent deckenden Patrick Peschel annehmen und zum 1:0 verwerten. Auch danach blieben die TSV-Akteure am Drücker, DSC-Keeper Nicholas Waite musste sich ein ums andere Mal strecken. Nachdem Kevin Reiche nach einem Eckball mit einem Seitfallzieher das Lattenkreuz traf, machte es sein Teamkamerad Andreas Herre besser, als er nach einem Eckball aus dem Gewühl heraus per Kopf die Unterlatte traf und der Ball von da ins Tor sprang. Die Döbelner vermochten im ersten Durchgang offensiv nichts von dem umsetzen, was sie sich vorgenommen hatten. Es fanden sich im Spielaufbau oftmals keine Anspielstationen und wenn doch, waren die Zuspiele nicht präzise genug.

Im zweiten Durchgang taten die Schildauer nur noch das Nötigste und beschränkten sich aufs Kontern. Bei den wenigen Torchancen des TSV war Waite stets auf dem Posten. Die größte Aufregung in Durchgang zwei gab es in der 71. Minute, als sich Schildaus Torschütze Sebastian Fabritius und Döbelns Roy Lißner zu groben Unsportlichkeiten hinreißen ließen und von Schiedsrichter René Krüger mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurden.

Neben Lißner fehlt den Döbelnern im nächsten Spiel mit Patrick Peschel ein weiterer gesperrter Spieler, da dieser seine fünfte Gelbe Karte sah. Am Sonnabend kommt mit dem SV Lipsia Eutritzsch der Tabellenführer in den Heinz-Gruner-Sportpark. Ein Spiel, in dem die Döbelner ohne Druck spielen sollten, denn aufgrund der Tabellensituation wird vom DSC nicht allzu viel erwartet. Vielleicht ist diese Konstellation zum jetzigen Zeitpunkt jedoch genau die richtige, um ein positives Ergebnis zu erzielen. (DA/dsc/fk)

zur Startseite