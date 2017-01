Dämpfer für Sonderwirtschaftszone Der Vorschlag von Oberbürgermeister Thomas Zenker findet zwar Unterstützer, aber das Wirtschaftsministerium sieht kaum Chancen für die Realisierung.

Thomas Zenker (Zkm) zur Einrichtung einer grenzübergreifenden Sonderwirtschaftszone im Landkreis Görlitz ist bei wichtigen Partnern auf offene Ohren gestoßen. „Die Idee unterstütze ich und habe bereits mit Oberbürgermeister Zenker ein erstes Gespräch dazu geführt“, teilte CDU-Landtagsabgeordneter Stephan Meyer auf SZ-Anfrage mit. „Es bedarf aus meiner Sicht jedoch einer Konkretisierung zur Untersetzung einer solchen grenzüberschreitenden Sonderwirtschaftszone, da der Begriff interpretationsfähig ist.“ Daran arbeite er gern mit, wenn polnische und tschechische Partner im Boot sind. Hintergrund ist, dass er nicht nur die Wirtschaft allein gestärkt sehen will, sondern dass „auch die Bedingungen im Bereich von wirtschaftsnaher Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen, attraktive Lebensbedingungen für Fachkräfte, Rahmenbedingungen für Startups, Breitbandverfügbarkeit und weitere Infrastruktur entscheidend für die Entwicklung des Dreiländerecks sind“.

Auch Landrat Lange (CDU) steht der Idee prinzipiell offen gegenüber. „Wir werden uns in dieser Sache mit der Stadt Zittau in Verbindung setzen“, teilte er der SZ mit. Zwar sei die Idee keine neue, aber er sei dankbar für jede Initiative in dieser Richtung. „Es muss natürlich auf der richtigen Grundlage abgesprochen werden, und es geht nur gemeinsam mit Polen und Tschechien“, so Lange.

Einen Dämpfer erhält die Idee in ihrer generellen Form vom sächsischen Wirtschaftsministerium. „Das SMWA kennt die Diskussionen und Erwartungen der regionalen Akteure in Ostsachsen hinsichtlich der Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone bereits seit einiger Zeit“, teilte Pressereferentin Kathleen Brühl mit. „Angesichts der vielfältigen Herausforderungen im Landkreis Görlitz beziehungsweise generell in Ostsachsen begrüßen wir jede Idee und Strategie, die vor Ort entwickelt wird. Dabei muss man allerdings realistisch bleiben.“ Als Teil der Bundesrepublik und damit als Mitglied der Europäischen Union müsse sich die Region damit auseinandersetzen, ob ihre strukturellen Bedingungen europaweit Ausnahmeregelungen rechtfertigen würden. „In der Praxis ist die Umsetzung dieser Idee angesichts unseres Rechtssystems und unserer Marktordnung nicht oder nur in engen Grenzen möglich“, so Frau Brühl.

Bisher habe die Europäische Kommission nur den sogenannten Gebieten in äußerster Randlage wie Französisch-Guayana, Guadeloupe und Martinique Ausnahmeregelungen zugedacht. Der Strukturschwäche in Ostsachsen wird dagegen versucht, mit anderen Mitteln entgegenzuwirken. So profitiert der Landkreis Görlitz laut Wirtschaftsministerium, anders als die übrigen Regionen in Sachsen, von den höchsten in Deutschland zulässigen Fördersätzen. „Vorhandene Spielräume beim Planungs- oder Umweltrecht haben wir bereits weitestgehend ausgeschöpft“, so Frau Brühl. „Wir schauen uns genau an, wo wir der Region helfen können, um sie langfristig erfolgreich zu gestalten.“

Auch Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer (CDU) verweist auf SZ-Anfrage auf die Höchstförderung bei Investitionen von Firmen im Landkreis Görlitz. Er empfindet die Idee einer Sonderwirtschaftszone als überholt. Die Einrichtung eines „Niedrigsteuergebietes kostet so viel Kraft“, sagte er. Viele hätten es versucht, aber nie habe es geklappt. Zumal die Frage sei, was eine grenzübergreifende Sonderwirtschaftszone heute noch bringt. Die Arbeitnehmerfreizügigkeit gibt es inzwischen. Die Niedriglöhne der Nachbarländer in Deutschland einzuführen, könne auch nicht der Sinn sein. Kretschmer plädiert dafür, die Kraft eher in die Förderung von Innovationen als Fraunhofer zu stecken und damit gut bezahlte Jobs im Landkreis Görlitz zu schaffen.

In einer Sonderwirtschaftszone haben Firmen oder Investoren besondere Vorteile wie beispielsweise Steuererleichterungen. Es gibt verschiedene Unterarten wie Freihandels- und Freiwirtschaftszonen.

