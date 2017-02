Dämpfer für den Berzdorfer See Motorboote und Dampfer werden erst 2019 fahren dürfen. Segeln und Baden bleiben erlaubt.

Werden wohl noch eine Weile allein auf dem Berzdorfer See fahren: Segelboote. © Nikolai Schmidt

Der Ausflugsdampfer auf dem Berzdorfer See beflügelt die Fantasie vieler. Seit der Bernstädter Unternehmer Stefan Gläsel ein Schiff vom Rhein im vergangenen Sommer spektakulär an das Ufer des Sees brachte, warten die Gäste darauf, mit dem Dampfer über den See zu schippern. Doch möglicherweise müssen sie darauf noch zwei Jahre warten. Denn die nötigen Genehmigungen werden noch so viel Zeit benötigen. Erst mit der Schiffbarkeitserklärung seitens der Landesdirektion sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Und die, so erklärte Heinz Kolb von der Chemnitzer Behörde am Freitag in Leipzig, wird für den Berzdorfer See frühestens 2018 vorliegen. Für diese Ankündigung nutzte Kolb eine Fachveranstaltung des Segler-Verbandes Sachsen während der diesjährigen Bootsmesse beach & boat, an der auch viele Beteiligte vom Berzdorfer See nach Leipzig gefahren waren, darunter auch der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege.

Eine solche Schiffbarkeitserklärung legt fest, welche Boote künftig auf dem See verkehren dürfen, welcher Wassersport an seinen Ufern und natürlich auf dem See betrieben werden darf. Weil eine solche Erklärung grundlegenden Charakter hat, müssen umfangreiche Gutachten zuvor eingeholt werden. Und weil es zuletzt rechtliche Probleme mit der Schiffbarkeitserklärung am Zwenkauer See bei Leipzig gab, geht die Landesdirektion nun auf Nummer sicher.

Das heißt für den Berzdorfer See neue Gutachten. So soll der Naturschutz noch einmal genau untersucht werden in diesem Jahr. Auch muss nochmals geprüft werden, wie sich der Bootsverkehr und die Tiere am See vertragen. Nach Angaben der Landesdirektion beläuft sich der Untersuchungszeitraum auf ein knappes Jahr. Die Behörde kündigte an, dass der Auftrag für das Gutachten am Berzdorfer See demnächst vergeben wird.

Alles hängt an diesen Gutachten. Das sagt auch die Landesdirektion. „Sie sind entscheidend für die Frage, in welcher Form und gegebenenfalls auch unter welchen Einschränkungen die neuen Gewässer künftig dauerhaft genutzt werden können“, erklärt Pressesprecher Holm Felber. Allerdings seien sie noch der kürzeste Weg zur allgemeinen Schiffbarkeit. Die Ergebnisse dürften dann Ende dieses, Anfang nächsten Jahres vorliegen. Ehe die Behörde sie aus- und bewertet hat, dürften weitere Wochen ins Land gehen, sodass die Schiffbarkeitserklärung nicht vor Mitte 2018 vorliegt, eher später. Manfred Dahms von den Lausitzer Wassersportfreunden, einem von vier Segelbootvereinen auf dem Berzdorfer See, rechnet ohnehin erst damit, dass diese Erklärung 2019 vorliegt.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird es vermutlich weder Motorboote noch einen Ausflugsdampfer auf dem See geben. Trotzdem kann Wassersport auf dem Berzdorfer See in der Zwischenzeit stattfinden: Segelboote und Baden bleiben erlaubt. Dafür reicht die gültige wasserrechtliche Genehmigung des Landkreises aus.

