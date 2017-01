Dächer werden vom Schnee befreit Im Gebirge mussten bereits Dächer gefegt werden. Auch in Wilsdruff wurde es kritisch.

Mitarbeiter mehrerer einheimischer Firmen schaufeln Schnee vom Dach des Dippser Sportparks. Damit lindern sie die Schneelast. © Egbert Kamprath

Das Tiefdruckgebiet der vergangenen Tage hat ordentlich Schnee gebracht – vor allem in den höheren Lagen. Die Stadtverwaltung Dippoldiswalde hat deshalb entschieden, das Dach auf dem Sportpark Dippoldiswalde abschaufeln zu lassen. Gleiches wurde auch von der Stadt Altenberg am Geisinger Eisstadion gemacht.

Auch in Wilsdruff rückte eine Firma wegen der Schneemassen aus. Dort wurde der Schnee von der Festhalle „Schiene“ geschippt. Das Bauamt der Stadt hatte die Last der weißen Masse als kritisch eingeschätzt. Mitarbeiter der Dachdeckerfirma Nedjalkov räumten das Dach. „Alle anderen Gebäude werden von den Hausmeistern überwacht, bei Fragen stehen uns Statiker und Fachfirmen zur Seite“, teilte André Börner, Bauamtsleiter in Wilsdruff, mit. In Freital haben die Dächer der kommunalen Gebäude noch genügend Puffer, um Schnee auszuhalten. Lediglich eine kleinere, ältere Weide auf der Grünfläche an der Niederhäslicher Straße hat Wind und Schnee nicht mehr standgehalten, heißt es aus dem Rathaus. Froh ist man in Dorfhain über das neue Dach auf der Kläranlage. „Vor einem Jahr hätten wir mit den aktuellen Schneebergen auf dem damals noch alten Dach große Not gehabt“, sagt Heike Linné von der Gemeindeverwaltung. Nun bestünde aber kein Grund zur Sorge.

Die Stadt Rabenau hat gar nicht erst so viele Häuser mit Flachdächern. Das einzige größere kommunale Gebäude mit moderner Dachform ist die Turnhalle am Stadion der Möbelwerker. Sie sei bereits im Rahmen der Baustatik auf entsprechende Schneelasten berechnet worden, heißt es aus dem Rathaus. (SZ/fh/cb/ves/hey)

