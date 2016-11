Dackel stürzt sich auf Horror-Clown

Seine Hände konnten den Horror-Clown nicht vor Bissen und Tritten retten. © Symbolbild: dpa

Ein als Horror-Clown verkleideter Mann hat sich für seinen üblen Scherz das falsche Opfer ausgesucht. Als er die Besitzerin eines Dackels am Mittwochabend vermutlich mit einem Messer erschrecken wollte, biss ihn der kleine Hund laut Polizei in die Wade. Während der Mann noch damit beschäftigt war, den aggressiven Dackel abzuschütteln, erwarteten ihn schon die nächsten Schmerzen. Die 25-jährige Hundebesitzerin begann nämlich damit, den Clown in den Unterleib zu treten.

Da konnten dem Mann auch nicht mehr die anderen als Horror-Clowns verkleideten Männer helfen, die in einem Gebüsch warten. Die Gruppe konnte nur noch die Flucht ergreifen. (dpa)

