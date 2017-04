Dacia schiebt VW auf Toyota Bei dem Unfall am Ortsausgang von Hartha in Richtung Waldheim entsteht erheblicher Sachschaden.

Auf der Straße nach Waldheim hat es am Nachmittag in Hartha gekracht. © Dietmar Thomas

Drei Fahrzeuge waren am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Hartha am Ortsausgang in Richtung Waldheim in einen Auffahrunfall verwickelt. Dort hatte ein Toyota, der links abbiegen wollte, verkehrsbedingt gehalten. Hinter diesem reihte sich ein VW mit Anhänger ein. Ein Dacia-Fahrer erfasste die Situation vermutlich zu spät. Zeugen beobachteten, wie er fast ungebremst auf den VW fuhr und diesen auf den Toyota schob. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Aber an allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe ist noch nicht bekannt. (DA/rt)

