Dachstuhl brennt in Waldheim An der Goethestraße steht ein Einfamilienhaus in Flammen. An der Einsatzstelle gibt es Probleme.

Der Löscheinsatz findet unter erschwerten Bedingungen statt. © André Braun

Seit 15.15 Uhr brennt in Waldheim an der Goethestraße der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Etwa 50 Feuerwehrleute, unter anderem aus Waldheim, den umliegenden Ortswehren, Hartha und Geringswalde, versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Weil die Straße eng ist, hatten die Kameraden Schwierigkeiten, an den Einsatzort zu gelangen. Auch die Löschwasserversorgung scheint nicht leicht zu sein. Sie erfolgt derzeit über die Tanklöschfahrzeuge, die im Pendelverkehr zum Brand fahren. Insgesamt sind die Feuerwehren mit zehn Fahrzeugen vor Ort.

In dem Einfamilienhaus befanden sich zwei Personen. Sie konnten das Gebäude unverletzt verlassen, heißt es von den Einsatzkräften vor Ort. Die Bewohner seien jedoch vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. In dem Haus soll eine Familie mit Kindern wohnen. Mehr dazu später. (ab/sol)

