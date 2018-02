Dachstuhl brennt in Arnsdorf Flammen schlugen am Freitagabend aus einem Haus in Arnsdorf. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz.

Der Dachstuhl eines Hauses in Arnsdorf geriet am Freitagabend in Brand. © SZ

Arnsdorf. Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagabend. In Arnsdorf war das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Flammen schlugen aus dem Gebäude. Insgesamt 16 Personen mussten nach Polizeiangaben das Haus verlassen bzw. evakuiert werden. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Bürgermeisterin und der Eigentümer des Hauses waren vor Ort, um die Unterbringung der Bewohner zu organisieren. Aktuell gibt es noch keine Angaben zur Schadenshöhe. Im Einsatz sind 72 Kameraden der Feuerwehren aus Radeberg, Arnsdorf, Fischbach, Kleinwolmsdorf, Wallroda, Großröhrsdorf, Bischofswerda und Pulsnitz. Auch der Kreisbrandmeister ist vor Ort. Die Polizei sichert den Brandort ab und leitet den Verkehr um. Nach gegenwärtigem Stand ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers ist für den Samstag geplant. (szo)

