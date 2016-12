Dachstuhl brennt Zwölf Bewohner müssen in Sicherheit gebracht werden.

Mit der Drehleiter wurde gelöscht. Die Straße wurde dafür gesperrt. © M.H.

In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Elsterwerdaer Straße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Teil des Dachstuhls an der Giebelseite in Brand. Zwölf Bewohner, darunter ein siebenjähriges Kind, wurden in Sicherheit gebracht. Eine Stunde mussten sie aber draußen warten und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei untersuchte gestern den Brandort. Eine abschließende Brandursache liegt noch nicht vor. 18 Feuerwehrleute und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Die Straße musste vom Radeburger Platz bis zur Albertstraße von 1.30 Uhr bis vier Uhr gesperrt werden.

