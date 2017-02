Gut zu wissen Dachschaden wird behoben Das Berufsschulzentrum braucht ein neues Dach. Das kommt schneller als gedacht – im doppelten Sinne.

Das begrünte Dach des BSZ wird in den Sommerferien ausgetauscht. © Karl-Ludwig Oberthür

Leere Flure, leere Schulbänke, leere Pausenhöfe: Wie auch an anderen Schulen herrschte in den vergangenen beiden Wochen Ruhe in und um das Berufsschulzentrum (BSZ) „Otto Lilienthal“ in Freital. Ganz anders wird es in den Sommerferien aussehen. Dann rücken die Bauarbeiter am BSZ an. Der Grund: Das Schulzentrum bekommt ein komplett neues Dach – nur 20 Jahre nach seiner Errichtung.

Mit den Bauarbeiten behebt der für das BSZ zuständige Landkreis ein Problem, das schon von Anfang an existiert und das auf einen Baufehler zurückzuführen ist. Als das Berufsschulzentrum 1996/97 gebaut wurde, sind die Flachdächer der vier Schulgebäude an der Otto-Dix-Straße begrünt worden. Bei Regen wirken sie wie eine Badewanne und saugen sich mit Wasser voll. Das hat Folgen für die Holzkonstruktion. Durch die permanente Feuchtigkeit haben sich Pilze breit gemacht, die das Holz zerstören. Ein Gutachten aus dem Jahr 2015 bestätigt, dass das Material inzwischen auch Nassfäule aufweist.

Erste Schäden am Dach traten bereits Anfang der 2000er-Jahre auf, sagte der Beigeordnete Heiko Weigel (CDU) im Kreistag. Zahlreiche Reparaturen hatten nicht geholfen. Stattdessen war das Wasser ins Gebäude eingedrungen. „Frühzeitig war uns klar, dass auf das Haus neue Dächer drauf müssen“, sagt er. Für Regressansprüche war es dennoch bereits zu spät. Die Gewährleistung der Baufirma war nach zehn Jahren abgelaufen. „Die Gesellschaften, die die Schule einst bauten, gibt es mittlerweile nicht mehr“, sagte Weigel im Kreistag.

Rund 3,2 Millionen Gesamtkosten

Geplant ist ein neues Flachdach, das diesmal mit Kies bedeckt wird. Außerdem sollen schadhafte Stellen in der Holzkonstruktion wieder instand gesetzt werden. Für das neue Dach rechnet das Landratsamt mit Gesamtkosten von rund 3,2 Millionen Euro. Rund eine Million Euro davon wird der Landkreis selbst tragen. Der Rest soll über Fördermittel bezahlt werden.

Fertig sein wird das neue Dach im nächsten Jahr – und damit früher als einst geplant. So ging das Landratsamt im Jahr 2015 noch von einer Bauzeit bis 2020 aus, da immer nur in den Sommerferien gebaut werden kann. Auch nach den aktuellen Planungen wird das Landratsamt noch die Sommerferien 2018 benötigen. „Arbeiten im laufenden Schulbetrieb werden dagegen nur in Ausnahmefällen durchgeführt“, heißt es vom Landratsamt.

Um mit dem Dach nicht erneut zu scheitern, hakte die AfD im Kreistag nach. Fraktionschef Steffen Frost fragte, ob man vermeiden könne, dass wieder gepfuscht werde. Der Landkreis habe die einzelnen Beschäftigten nicht überprüft, man könne also keine sicheren Aussagen zum Personal der beteiligten Baufirmen treffen, sagte Weigel. Wie auch schon bei den Sanierungsplänen für das Weißeritzgymnasium forderte die FDP-Fraktion eine Festlegung, dass der Umbau am BSZ keinesfalls teurer werden dürfe. Heiko Weigel winkte ab. Eine Schule sei nicht zum Festpreis erhältlich, sagte er. Der Landkreis hätte keinen Vorteil, vor Baubeginn eine Obergrenze festzulegen. Landrat Michael Geisler (CDU) ergänzte, dass die Baupreise derzeit im zweistelligen Prozentbereich nach oben schnellten.

