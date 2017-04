Dachschaden am Löbauer Kinderhaus Aus Sicherheitsgründen ist ein Teil des Gartens an der Kita August-Bebel-Straße abgesperrt. Das soll bis 2018 so bleiben.

Ein Bauzaun sichert einen Teil des Gartens am Löbauer Johanniter-Kinderhaus ab. Dort dürfen die Kinder wegen Schäden am Dach nicht spielen. © Rafael Sampedro

Ein Kletterturm mit Röhren zum Durchkriechen, Beete für Kräuter und Gemüse, eine große Sandfläche zum Spielen und Herumtollen – die Mädchen und Jungen des Johanniter-Kinderhauses in Löbau haben viele tolle Spielmöglichkeiten im Garten ihrer Kita. Aber auch einen hohen Bauzaun. Der versperrt einen großen Teil des Gartens. Dieser Platz fehlt den Kleinen zum Spielen. Eine Fläche an der Seite des Gebäudes wurde abgesperrt, um für die Sicherheit der Kinder zu sorgen. Wie Erzieher und Eltern jetzt in der Sitzung des Löbauer Stadtrates berichteten, ist das Dach baufällig. Zuvor war der Bereich mit Flatterband abgesperrt, später ließ die Stadt dann doch Bauzäune aufstellen, um mehr Sicherheit zu gewährleisten.

Reine Vorsichtsmaßnahme

Das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagt Guido Storch, Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes im Löbauer Rathaus. Mitnichten, entgegnen die Eltern, die sich Sorgen machen. „Es sind schon Teile vom Dach heruntergefallen“, berichten die Mütter, die den Stadtrat mitverfolgen. Trotzdem will die Stadt erst im Jahr 2018 das Dach des Kinderhauses an der August-Bebel-Straße instand setzen lassen. So lange muss die Absperrung aus Sicherheitsgründen bleiben.

Das städtische Bauamt hat sich aber mit dem Dachschaden am Kinderhaus schon beschäftigt, bestätigt Guido Storch. Die Mitarbeiter haben ermittelt, dass die Kosten für die Dachsanierung etwa 115 000 Euro betragen würden. Diese Investition will die Stadt mit Fördermitteln bestreiten, sie hat Unterstützung aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ beantragt. Die sächsische Aufbaubank (SAB) gibt Geld, damit die Kommunen in ihre Infrastruktur investieren können. Die Stadt Löbau hat das beantragte Geld auch schon bewilligt bekommen – aber erst für 2018. Nun will man auf diese Komplettlösung warten. „Eine Reparatur bringt nichts“, sagt Hauptamtsleiter Storch. „Das Dach muss komplett neu gemacht werden.“ Das Gebäude gehört der Stadt, betrieben wird es von der Johanniter-Unfallhilfe – noch. Denn der Stadtrat hat beschlossen, dass ab dem nächsten Jahr die Stadt selbst die Trägerschaft der Kita an der August-Bebel-Straße übernimmt. Sie hat der Johanniter Unfallhilfe gekündigt. Die Johanniter betreiben das Haus seit 25 Jahren. Doch auch, wenn der Träger ein anderer ist, blieb die Stadt Eigentümer und ist für den Bauzustand des Gebäudes verantwortlich. Auch dazu wurde jetzt in der Stadtratssitzung Kritik der Kinderhaus-Eltern laut. Modernisierungen hätten immer erst auf langes Drängen des Betreibers und der Eltern stattgefunden. So ist zum Beispiel der Sanitärtrakt erneuert worden. Durch den Umbau gibt es auch eine Erleichterung, weil die Kinder nicht mehr von einer Etage zur anderen müssen, um die Toiletten benutzen zu können. Das nennt Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) als ein Beispiel dafür, dass sich die Stadt ständig um das Gebäude gekümmert habe. „Wir haben immer wieder in das Haus investiert.“

Kita Löbau Ost fast fertig

Generell sei die Stadt derzeit damit beschäftigt, die Kindereinrichtungen auf einen modernen Stand zu bringen. So wurde an der Kita „Am Löbauer Berg“ im Stadtteil Ost saniert, die ebenfalls in Trägerschaft der Stadt ist. Der Brandschutz wurde verbessert, Elektroanlagen erneuert und die Räume renoviert. Seit 2007 wurde in mehreren Bauabschnitten in der Kita Löbau Ost gebaut. „Dort werden jetzt noch die Außenanlagen hergerichtet“, erklärt der Oberbürgermeister. Die Außenanlagen sind der letzte der festgelegten Bauabschnitte. „Dann sind wir dort durch“, so Buchholz. Als nächstes würde dann das Johanniter-Kinderhaus folgen.

