Dachsanierung geht weiter Die Wohnbau hat 2016 mehr investiert, als geplant war. Die Nachfrage nach komfortablem Wohnraum steigt.

Die Häuser an der Gartenstraße 46 bis 50 haben im Herbst vergangenen Jahres auf der vorderen Seite ein neues Dach bekommen. Im Frühjahr geht es auf der Rückseite weiter. Dann wird auch die Umfahrung in Ordnung gebracht.

Angelika Schmidt freut sich über das schöne Treppenhaus in Steina 37b.

Geschäftsführer Marco Prüfer zeigt das Bad in der Projektwohnung.

Die Wohnbau Hartha hat im Sommer vergangenen Jahres ein Pilotprojekt gestartet. Fast jeder kennt ihn, den Grundriss der Neubauwohnungen – enger Flur, schmales Bad und kleine Küche. Doch wer nun die einstige Drei-Raum-Wohnung im zweiten Stock an der Döbelner Straße 19 betritt, muss sich neu orientieren. Die Räume sind größer, heller, schöner und praktischer – eben modern.

„Dieser Zuschnitt kommt bei den Mietern an. Deshalb soll das Projekt in diesem Jahr fortgesetzt werden“, sagte der Geschäftsführer der Wohnbau Hartha Marco Prüfer. Einige Interessenten gebe es bereits. Während in der Döbelner Straße 19 eine Drei-Raum-Wohnung modernisiert wurde, kann der Grundriss um weitere Räume erweitert, die Nachbarwohnung integriert werden.

Mit diesem Angebot will das Unternehmen werben und sowohl junge als auch ältere Mieter gewinnen, die sich ein komfortables und geräumiges Zuhause wünschen. Damit könnten bisher leerstehende Wohnungen vermietet werden.

Wohnen im Alter

Nicht nur neue Mieter will das Unternehmen gewinnen, sondern auch für diejenigen etwas tun, die schon lange in Wohnungen der Wohnbau leben. „In einem Haus an der Döbelner Straße bauen wir zurzeit Parterre eine barrierearme Wohnung für einen Rollstuhlfahrer aus“, sagte Marco Prüfer. Dafür werden zwei Wohnungen zusammengelegt, sodass insgesamt 106 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen. „Wir haben den künftigen Mieter mit ins Boot genommen. Er konnte seine Wünsche äußern und Hinweise geben, die für Rollstuhlfahrer zu beachten sind“, so der Geschäftsführer. Im März sollen die Umbauarbeiten beendet sein.

„Solche und andere Angebote unterbreiten wir unseren und neuen Mietern, die wegen persönlicher Einschränkungen eine Wohnung benötigen, die für ihre Lebensumstände passt“, so Marco Prüfer. Immer wieder gefragt sind die altersgerechten Wohnungen in den Häusern Nummer 75 und 77 an der Straße der Jugend. Auch hier werden Stück für Stück zwei Ein-Raum-Wohnungen zusammengelegt, um eine komfortable Zwei-Raum-Wohnung zu schaffen. „In diesem Jahr stehen drei solcher Projekte auf dem Plan“, so Prüfer. Für diese Wohnungen gebe es schon Mieter. Andere Interessenten stehen auf einer Warteliste. Eine Investition, die in den beiden altersgerechten Wohnhäusern notwendig ist, war die komplette Erneuerung der Notrufsysteme der beiden Aufzüge.

Ofenheizung verschwindet

Schon vor dem Winter haben sich die Mieter im Haus Nummer 37b in Steina über eine neue Heizung gefreut. Bisher wurde hier noch mit dem Ofen geheizt. „Der Wohnkomfort hat sich für diese Mieter erheblich erhöht. Auch das Treppenhaus haben wir in Ordnung gebracht“, sagte Marco Prüfer.

Im Frühjahr geht es auch weiter mit der Dachsanierung im hinteren Bereich an der Gartenstraße Nummer 46 bis 50. Der vordere wurde bereits im Herbst in Ordnung gebracht. Die Fassade und die Fenster wurden erneuert. Außerdem soll die Umfahrung des Hauses saniert werden.

„Wir haben im vergangenen Jahr mehr als 2015 investiert. Es war richtig viel Geld, mit dem wir einen beachtlichen Mehrwert geschaffen haben“, sagte der Geschäftsführer.

Denn nur mit attraktiven Wohnungen könne das Ziel, den Leerstand zu verringern, erreicht werden. Der liegt bei den etwa 500 Wohneinheiten der Wohnbau bei 22 Prozent. Das ist etwas weniger als im Jahr 2015. Hinzu kommt, dass es jährlich immer weniger Harthaer werden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass trotz Zuzug und Geburten sich die Zahl der Anwohner jährlich um etwa 30 Bürger verringert.

Möblierte Wohnungen gefragt

Es kommt nicht selten vor, dass bei der Wohnbau nachgefragt wird, ob sie auch möblierte Wohnungen anbietet. Die Gründe dafür seien unterschiedlich, so Prüfer. So wurden einem ausländischen Arbeitnehmer sowie einer Absolventin solche Wohnungen zur langfristigen Vermietung zur Verfügung gestellt. Auch Interessenten aus den alten Bundesländern würden öfter nach möblierten Wohnungen fragen, so Prüfer.

Er will mit den Angeboten der Wohnbau neue Mieter gewinnen und die bisherigen Bewohner zufriedener machen. Immer wieder unterbreite die Wohnbau spezielle Angebote. Wer zum Beispiel für eine spezielle Drei-Raum-Wohnung in Hartha oder Steina bis Ende des Monats einen Mietvertrag abschließt, bekommt einen Monat Kaltmiete erlassen. Solche und andere Aktionen werden auf der Homepage, im Stadtanzeiger oder durch Flyer veröffentlicht. „Leider hat das bisher nicht den erwünschten Zuspruch gefunden“, so Marco Prüfer.

