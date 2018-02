Dachdecker beheben Orkanschäden im Kloster Buch Den ehemaligen Kuhstall hat es am schlimmsten getroffen. Die Westseite muss neu eingedeckt werden. Der Handwerkermarkt am 18. Februar steht nicht infrage.

Christopher Benedix hantiert auf dem Boden des alten Kuhstalles. An diesem Dach hat Orkan „Friederike" die größten Schäden im Gelände des Klosters Buch hinterlassen.

An einem Kranausleger hängend, können die Handwerker an Stellen arbeiten, die von innen unzugänglich sind.

Leisnig. Nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung am Mittwoch wird sich Heiner Stephan als Vorsitzender des Fördervereins Kloster Buch jetzt um einen neuen Kredit bemühen müssen. Orkan „Friederike“ hat auf beiden Seiten größere Löcher in das Dach des ehemaligen Kuhstalls gerissen. Nur mit Reparaturen ist es nicht getan. Das steht inzwischen fest.

Am Freitag haben Dachdeckermeister Christopher Benedix und seine Mitarbeiter damit begonnen, die lose gewordenen Dachziegel wegzunehmen beziehungsweise zu sichern. Akute Gefahr, dass herabstürzende Dachsteine Besucher verletzen, besteht nicht. „Im Moment ist das Kloster für Gäste ja geschlossen“, so Heiner Stephan.

Den für den 18. Februar geplanten Kunsthandwerkermarkt muss er nicht absagen. „Der Eingang am Klosterladen vorbei kann bedenkenlos genutzt werden. Nur auf der Westseite werden wir wahrscheinlich noch einige Meter am Haus absperren“, so der Vereinschef. „Da aber draußen keine Stände stehen sollen, gibt es überhaupt keine Einschränkungen, weder vom Ablauf her noch für die Besucher.“

Die Veranstaltungsräume im Kuhstall selbst sind unbeschadet geblieben, obwohl es zwischenzeitlich auch direkt auf den Dachboden geschneit hat. „Da ist nichts passiert. Schließlich handelt es sich um eine massive Betondecke, und auf dem Boden gibt es gegenwärtig keine Nutzung“, begründet Heiner Stephan.

Außer am Hauptveranstaltungsgebäude des Vereins – also dem alten Kuhstall – hat „Friederike“ auch Schäden an anderen Gebäuden hinterlassen. Am Kapitelhaus zum Beispiel wurde auf ungefähr 20 Metern Länge die Firstabdeckung heruntergerissen. Und auch an diesem nach der Wende neu eingedeckten Dach gingen Dachziegel zu Bruch oder lockerten sich. Diese Schäden sind inzwischen aufgelistet und der Versicherung gemeldet.

„Für die Hälfte des Kuhstalldaches, die dringend zu erneuern ist, müssen wir einen Kredit in Höhe von 40 000 Euro aufnehmen. Dort reichen Reparaturen nicht mehr aus“, sagt der Vereinschef. Dem Vorstand sei die Entscheidung dafür nicht leicht gefallen. Immerhin lastet mit der Tilgung dann eine weitere finanzielle Last auf dem Verein, der nur mit den Mitgliedsbeiträgen sicher planen kann. Mehrere Hunderttausend Euro hatte erst die Neueindeckung des Abthauses gekostet. Zwar gab es dafür auch breite Unterstützung. Ein Eigenanteil ist aber geblieben.

Dass als nächstes das Dach des Kuhstalles zu erneuern ist, das war den Mitgliedern längst klar. Nicht zuletzt deshalb haben die Verantwortlichen schon seit längerem Möglichkeiten untersucht, über welches Förderprogramm Zuschüsse beantragt werden könnten. Dass es nun so schnell gehen muss, ist aber wohl eher eine Überraschung. Heiner Stephan rechnet damit, dass die Erneuerung der Dachwestseite des Kuhstalles im März beginnen kann – sofern die Darlehensangelegenheit rasch zu klären ist. Bis dahin sollen Unterspannplanen an den großflächigen Löchern den Dachboden vor Nässe schützen.

