Dachblech fällt auf die Straße Die Feuerwehr von Bischofswerda musste am zweiten Feiertag ausrücken. An der alten Teppichfabrik gab es Gefahr.

Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um die losen Dachbleche an der ehemaligen Teppichfabrik sichern zu können. © Rocci Klein

Bischofswerda. Die Feuerwehr von Bischofswerda musste am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages zu einem Einsatz ausrücken. Durch den Sturm hatten sich auf der alten Teppichfabrik Dachbleche abgelöst. Die Einsatzkräfte der Wehr mussten diese sichern und befestigen. Bereits am Vormittag war ein großes Dachblech heruntergefallen – direkt auf die Straße. Die S111 war zwischen dem Abzweig zur B98 und dem Netto-Markt an der Dresdner Straße für etwa 30 Minuten voll gesperrt. (RK)

zur Startseite