Dach zu flach

Wie flach darf ein Dach am Kastanienweg in Dippoldiswalde gebaut werden? Um diese Frage entbrannte auf der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses in Dippoldiswalde eine Diskussion. Eigentlich ist dort laut Bebauungsplan eine Dachneigung von mindestens 35 Grad vorgeschrieben. Jedoch will ein Anlieger eine Garage errichten, die nur eine Neigung von 19 Grad hat, und darauf eine Photovoltaikanlage errichten.

Nun hält die Stadtverwaltung das für eine zu große Abweichung von der sonstigen Planung. Sie hat dem Ausschuss empfohlen, diese Abweichung nicht zu bestätigen. Es hätte in den vergangenen Jahren schon mehrere ähnliche Anträge gegeben, die abgelehnt worden seien. Marko Thiele (Freie Wähler) wies darauf hin, dass in diesem Stadtviertel bereits andere Garagen stehen, die sogar ein Flachdach haben. Die sind wahrscheinlich so klein, dass sie ohne Baugenehmigung errichtet werden konnten, entgegnete Rocco Kröhnert (CDU). Ab einer gewissen Größe ist eine Genehmigung erforderlich, und dann müssen auch die Regeln des Bebauungsplans eingehalten werden. Letztlich endete die Diskussion mit einem Patt. Vier Stadträte wollten die geänderte Dachneigung ablehnen, vier zustimmen. Nun hat das Landratsamt das letzte Wort in dieser Sache. (SZ/fh)

