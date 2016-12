Gut zu wissen Dach wieder dicht Das Haus in der Leipziger Straße 25 wird saniert – doch jetzt wird das Gerüst erst einmal wieder abgebaut.

Das Dach des denkmalgeschützten Hauses Leipziger Straße 25 ist regendicht gemacht worden. Das Hängegerüst war notwendig, um oben arbeiten zu können, weil unten die Straße gepflastert worden ist. Nun soll ein normales Gerüst gestellt werden und im kommenden Jahr geht es weiter mit der Sanierung des Hauses. © Claudia Hübschmann

In altertümlichen blau-roten Buchstaben steht „Glaserei Werner Geißler“ an der Fassade des Hauses. „Der alte Geißler würde sich freuen“, sagt ein Passant, der stehengeblieben ist und den Männern oben auf dem Gerüst zusieht. „Wenn das Haus wieder schön werden würde, wäre das schön“, sagt er und erzählt, dass er aus Garsebach kommt und früher Fenster zum alten Geißler zum Verglasen geschafft hat. „Er hat auch Türen ausgesägt und Scheiben eingesetzt, damit man mehr Licht im Flur hatte.“ Derweil machen sich die Männer oben am Gerüst zu schaffen, die Fassade zur Leipziger Straße ist noch nicht eingerüstet. Ob sie das jetzt machen, lautet die Frage. Doch die Antwort macht stutzig: „Nein, wir bauen das Gerüst wieder ab.“

Warum, das weiß der zuständige Bauleiter der Dresdner Dachdeckerfirma Dittrich, Norbert Bergen. „Das Gerüst an der Vorderfront des Gebäudes wird zurückgebaut, weil es ein Hängegerüst ist.“ Das wurde angebracht, damit oben am Dach gearbeitet werden und unten zeitgleich die Leipziger Straße gepflastert werden konnte. Die Pflasterarbeiten sind nun erledigt´, und das Hängegerüst wird wieder abmontiert, „weil es teuer ist“. Die Dachdecker von Dittrich haben in den letzten Tagen die alten Dachziegel abgenommen und entsorgt. „Es waren nicht die Urziegel, das Dach war überall geflickt und die Ziegel waren nur noch bröckeliger Schrott“, erklärt Norbert Bergen. Es ist noch nicht entschieden, ob historische Bieberschwänze auf das Dach kommen oder formgleiche, aber neu hergestellte.

Überhaupt ist noch nicht entschieden, was die Eigentümer mit dem Haus vorhaben, sagt der Dresdner Architekt Patrick Ludwigkeit, der die Sanierung des Hauses betreut. Vielleicht kommen oben Wohnungen rein und unten wieder Gewerbe oder Läden. Das Haus mit der Nummer 25 in der Leipziger Straße ist als Kulturdenkmal verzeichnet. „1744, dreigeschossiges Wohnhaus in halboffener Bebauung, mit Laden“, steht in der entsprechenden Liste des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen.

Und von der Stadtverwaltung ist zu erfahren: „Die Leipziger Straße 25 soll komplett saniert und modernisiert werden. Momentan wird an der durch Bauaufsichtsbehörde und Denkmalschutzbehörde genehmigten Sicherung des Objektes gearbeitet. Teilweise werden desolate Deckenbereiche durch den Einbau von Massivdecken gesichert. Danach erfolgen Sicherungsmaßnahmen am Dachtragwerk und der Dachhaut. Ein Bauantrag zur Gesamtbaumaßnahme liegt derzeit noch nicht vor.“ Und: „Leider kann aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft zu den Eigentümern gegeben werden.“

Fakt ist, dass die Dachdecker wasserdichte, schwarze Unterspannbahnen verlegt haben, sodass das Dach auch ohne Ziegel dicht ist. Damit ist die Gebäudesicherung vorerst abgeschlossen. In der ersten Januarwoche soll dann ein Gerüst an der Leipziger Straße gestellt werden. Und gleich, wie das Haus einmal genutzt wird – den alten Geißler würde es freuen.

zur Startseite