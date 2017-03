Dach fürs Stadtbad An der Wasserstraße wird bis zum Saisonstart kräftig gebaut. Ein Wunsch bleibt aber offen.

Im vorigen Jahr konnte Schwimmmeister Gerd „Lippi“ Lippmann die neue Kinderrutsche testen – diesmal soll es das neue Sonnensegel sein, das bis zum Saisonstart am Planschbecken entsteht. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Ein Dach fürs Stadtbad. Das wünschen sich bekanntlich in Radeberg immer mal wieder Bade-Fans, um auf diese Weise aus dem Freibad an der Wasserstraße quasi eine winterfeste Schwimmhalle machen zu können. In den nächsten Wochen bis zum Saisonstart am 15. Mai wird nun ein Dach im Stadtbad gebaut. Ein kleines zumindest, eines, das aus dem Bad aber natürlich keine Schwimmhalle werden lässt.

„Es war ja schon länger unser Wunsch, für den Hochsommer ein Sonnensegel ans Planschbecken bauen zu können“, so Michael Weber vom Stadtbadverein. Denn das Edelstahlbecken für die jüngsten Badbesucher bietet bisher keinerlei „Versteckmöglichkeiten“ vor direkter Sonne. Und nachdem das Spendensammeln vor gut anderthalb Jahren schon einmal für eine neue Kinderrutsche sehr erfolgreich funktioniert hatte, „haben wir ja anschließend auch noch eine Spendenaktion für ein großes Sonnensegel fürs Planschbecken gestartet“. Auch das mit Erfolg, freut sich Michael Weber. Das Geld ist zusammen, nun wird gebaut, „damit ist alles zum Start in die Saison fertig“. Immerhin rund 10 000 Euro hat das Segel gekostet, das nun das Kinderbecken teilweise überdecken und bei Bedarf auch einfach eingerollt werden kann, beschreibt er.

Bis zum Saisonstart fertig sein sollen dabei auch die Badkabinen an der unteren Liegewiese. Die waren ja mit den Jahren ziemlich morsch geworden, einige konnten bereits nicht mehr genutzt werden. Der Stadtrat hatte jüngst die Sanierung auf den Weg gebracht. Und die Umkleidekabinen werden dabei dringend gebraucht. „Die werden ja bei uns nicht vergeben, sondern vererbt“, flunkerte Badchef Frank Hantschmann beim traditionellen Saison-Abschluss-Frühstück im vergangenen September mit Blick auf den alljährlichen Ansturm auf die Kabinenschlüssel.

Geduld brauchen die Stadtbad-Fans allerdings noch beim Thema Parkplatz. Der soll ja bekanntlich ebenfalls auf Vordermann gebracht werden. „Aber das wird erst nach Saisonende, weil wir die Stellflächen ja zunächst noch für die Baufahrzeuge zur Kabinen-Sanierung brauchen“, stellt Radebergs Stadtsprecher klar, dass zumindest dieser Wunsch erst ab Mitte September in Erfüllung gehen wird.

zur Startseite