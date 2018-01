Dach-Fachhandel zieht nach Dölzschen Die einst als Kantine konzipierte Halle des alten Eisenhammerwerks wird derzeit für die neue Nutzung umgebaut.

Freital. Eine Halle des ehemaligen Eisenhammerwerkes an der Tharandter Straße wird wiederbelebt. Seit dem Auszug der Sächsischen Haustechnik, einem Großhändler für Fachhandwerker, Ende 2016 stand sie leer. Die Sächsische Haustechnik hatte sich im Freitaler Technologiepark einen neuen Standort gebaut und war dorthin gezogen.

Neuer Mieter wird der Fachhandel für Dach und Fassade „Miersch & Stephan“. Das Unternehmen hatte bislang einen Standort in Dresden-Weißig und einen in Höckendorf. Die Filiale in Höckendorf soll nun an die Tharandter Straße ziehen. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, ist die Eröffnung für den 1. Februar geplant. Derzeit laufen Umbauarbeiten.

Die Halle war eigentlich einmal als Kantine für das Eisenhammerwerk auf der anderen Straßenseite konzipiert. (SZ/win)

