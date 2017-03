Dach der Wasserkunst eingestürzt Deshalb rief am Wochenende eine Großenhainer Anwohnerin die Polizei. Der Bauhof sperrte die Straße zum Rahmenplatz.

Vom vierten bis in den zweiten Stock ist das Dach runtergekracht. © Anne Hübschmann

Das durch Sturm, Nässe sowie einen früheren Brand beeinträchtigte Dach der ehemaligen Wasserkunst stürzte am späten Sonnabendabend ein. Eine Anwohnerin meldete der Polizei den Schaden. Die ehemalige Fabrik steht seit vielen Jahren leer. Das Dach war von der vierten bis in die zweite Etage hinabgekracht. Weil Teile schon auf die Straße An der Wasserkunst fielen, wurde diese noch am Sonntag vom Stadtbauhof abgesperrt. Eigentümer Maik Richter war da auch vor Ort.

Trotz seines ruinösen Zustandes steht das frühere Produktionsgebäude noch immer unter Denkmalschutz. Die rund 600 Quadratmeter große Nutzfläche müsste komplett saniert werden. Allerdings kommt jetzt wohl nur noch ein Abriss infrage. Die Stadt hat das Bauordnungsamt des Landkreises informiert. Das Landratsamt klärt nun mit dem Eigentümer die weitere Standsicherheit des Gebäudes und damit notwendige Sperrungen. Bis dahin bleibt die Straße gesperrt. Die Einfahrt zum Rahmenplatz ist daher bis auf weiteres nur über den Radeburger Platz möglich.

