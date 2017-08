Fußball – Kreisliga A Süd Da waren’s nur noch zehn Der Kreisverband beklagt den Rückgang an Mannschaften. Nun zieht sich auch das Team des Döbelner SC II zurück.

In der vergangenen Saison spielte der Döbelner SC II, links Markus Perlitius, in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Traktor Mochau. Nach deren Auflösung haben sich die Döbelner nun ganz aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. © André Braun

Noch am Mittwochabend bei der Staffeltagung der Fußball-Kreisligen A und B war die Mannschaft des Döbelner SC II bei der Auslosung zum Kreispokal im Lostopf. Sie hätte in der zweiten Runde mit Kreisoberligist Falkenhainer SV einen durchaus attraktiven Gegner gehabt. Doch am Donnerstagmorgen wurde die Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga A Staffel Süd zurückgezogen. „Durch den akuten Personalmangel sehen wir uns leider zu diesem Schritt gezwungen. Wir hätten diese Saison nicht ordentlich planen können und keinen vollständigen Kader für die zweite Männermannschaft gehabt“, so Ralf Schmidt, Abteilungsleiter Fußball beim Döbelner SC.

Bereits im vergangenen Jahr musste der größte Verein Mittelsachsens seine zweite Männermannschaft als Spielgemeinschaft mit dem SV Traktor Mochau in der Kreisliga A spielen lassen. Durch die Auflösung der Spielgemeinschaft, zahlreiche Abgänge in der zweiten Mannschaft und von A-Junioren, die altersbedingt in den Männerbereich gekommen wären, sahen die Verantwortlichen keine andere Möglichkeit als den Rückzug. Ziel sei es aber, so Schmidt, dieses Spieljahr zu nutzen, um wieder eine Reservemannschaft aufzubauen.

Der Spielausschuss des Fußballverbandes Muldental/Leipziger Land hat so kurz vor dem Beginn der Punktspiele kein Verständnis für diesen Schritt. „Aus meiner Sicht ist eine solche Entwicklung früher absehbar gewesen. Wenn es sich schon nicht vermeiden lässt, hätte die Absage auch eher erfolgen können“, sagte Jens Bretschneider, Vorsitzender des Spielausschusses.

Die Staffel Süd der Kreisliga A schrumpft damit auf zehn Mannschaften. „Eventuell wird der Spielplan noch einmal geändert, weil sonst immer zwei Teams spielfrei wären“, so Bretschneider. Bei der Staffeltagung am Mittwoch hatte der Spielausschuss-Vorsitzende den immer größer werdenden Mannschaftsschwund angesprochen. In der Saison 2010/2011 hatten insgesamt 128 Männermannschaften den Spielbetrieb in dem damals neu gebildeten Kreisverband, der sich aus den ehemaligen Verbänden Döbeln, Muldental und Borna/Geithain zusammensetzt, aufgenommen. Inzwischen sind nur noch 78 Mannschaften im Männerbereich vertreten, einschließlich der neu hinzugekommenen Spielgemeinschaft Narsdorf/Breitenborn.

Für die Kreisliga A ist es die letzte Saison mit drei Staffeln. Ab der Saison 2018/2019 wird es in dieser Spielklasse nur noch zwei Staffeln mit je 14 Teams geben. Aus den drei Staffeln Nord, Süd und West wird es deshalb in der Saison 2017/2018 insgesamt sechs Absteiger geben, wobei sich diese Zahl auch noch erhöhen kann, je nachdem wie viele Absteiger es aus den oberen Ligen geben wird.

In der Kreisliga B werden es sicher drei Staffeln bleiben. Ziel ist es, dass jedes Team mindestens 20 Spiele absolviert. Da die Anzahl der Mannschaften in der Kreisliga B mit zehn beziehungsweise neun gering ist, soll es nach Hin- und Rückrunde noch eine Meister- beziehungsweise Platzierungsrunde mit Hin- und Rückspielen geben. Dadurch kommen die Teams in der Kreisliga B auf eine höhere Zahl von Spielen, als die in der Kreisliga A. Bretschneider wies ausdrücklich darauf hin, dass die Meister- und Platzierungsspiele ebenfalls Pflichtspiele sind.

Für die Pokalwettbewerbe wurde eine Neuerung eingeführt. Erstmals werden alle Pokalendspiele auf Großfeld bei einem Verein ausgetragen. Für die gerade begonnene Saison ist das der SV 52 Zschaitz.

zur Startseite