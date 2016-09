Da waren’s nur noch Vier Die Spreu trennt sich vom Weizen. Zwei weitere Teams haben in dieser Saison erstmals Niederlagen hinnehmen müssen.

Der Leisniger Philipp Kluttig (rechts), der später eine folgenschwere Ampelkarte sah, versucht dem Hochweitzschner Henry Haupt (links) den Ball abzulaufen. © Dietmar Thomas

Es war das Aufeinandertreffen zweier ungeschlagener Mannschaften: Der Tabellenvierte VfB Leisnig empfing den Vizemeister und Tabellenführer SV Medizin Hochweitzschen. Entsprechend spannend ging es im Leisniger Stadion zur Sache. Dabei glichen die Bergstädter optische und Chancenvorteile der Gäste durch mannschaftliche Geschlossenheit aus. Zumindest 76 Minuten lang. Dann sah der in der ersten Halbzeit verwarnte Philipp Kluttig völlig unnötig die Ampelkarte, als er sich den Ball schnappte und diesen nicht wieder heraus gab.

Späte Spielentscheidung

Die Strafe folgte auf dem Fuße. Zunächst erzielte Sebastian Elsner das 0:1. Und als die Leisniger alles auf eine Karte setzen, und im Vorwärtsgang den Ball verloren, starteten die Westewitzer einen abschließenden Angriff und banden durch Sebastian Kaulich den Sack zu.

Auch den ESV Lok Döbeln, der sich wie die Leisniger überraschenderweise in der Spitzengruppe wiederfand, erwischte es beim Hohnstädter SV deutlich. Mit 0:3 unterlagen die Großbauchlitzer den Muldentalern, die damit noch ungeschlagen sind. Den Aufreger des Spieles gab es dabei in der sechsten Minute der Nachspielzeit. In der sahen der Hohnstädter Danny Hoidis und der Döbelner Kapitän Matthias Engler jeweils die Ampelkarte, Stefan Fricke außerdem Gelb, als die Gemüter kurzzeitig etwas überhitzten.

Zum souveränen Führungsduo, das der verlustpunktfreie SV Medizin Hochweitzschen anführt, gesellt sich ungeschlagen mit zehn Zählern der BC Hartha. Dieser kam beim SV 29 Gleisberg durch einen Treffer von Philipp Lorenz in der 18. Minute zu einem eher glücklichen Dreier. Die Gleisberger, die sich in dieser Partie Chancenvorteile erarbeiteten, diese aber nicht in Zählbares ummünzten, bezwangen sich somit selbst. Bereits von Anbeginn bekam BC-Torhüter Marvin Bauch reichlich zu tun und zeichnete sich mehrfach aus. So in der vierten Minute, als er einen Schuss von Sven Kempe mit den Fingerspitzen klärte. Nachdem Lorenz dann ins lange Eck getroffen hatte, kam Sand ins Gleisberger Getriebe. Lange Bälle auf ihre Spitzen brachten in der verbleibenden Zeit den Gästen ebenso wenig ein, wie die Brechstange, die die Gleisberger nun auspackten. So blieb es letztendlich beim Harthaer 1:0-Sieg, mit dem sich der Vorjahrsdritte in Lauerposition hinter Medizin Hochweitzschen hält.

Mit einem 4:1-Erfolg gegen Blau-Weiß Altenhain hat sich der FSV Dürrweitzschen vorerst aus der tiefsten Abstiegszone verabschiedet. Die Altenhainer dagegen dürften es schwer haben, aus diesen Tabellengefilden wegzukommen. Das wollten im Aufeinandertreffen der Kellerkinder SpG Zschaitz/Ostrau II und SpG Döbelner SC II/Mochau beide Mannschaften.

Erster Teilerfolg der Kellerkinder

Am Ende stand nach einem 3:3 der erste Teilerfolg für beide Teams zu Buche, der letztendlich niemanden wirklich hilft. Kurios mutet bei dieser Partie aber zumindest der Spielverlauf an. Durch Treffer von Chris Liebmann (25.), Erik Scheunemann (42.) und einem Eigentor durch Tim Wilsdorf führten die Gäste in der 68. Minute im Waldstadion mit 3:0. Dann allerdings gab es bei den Gastgebern durch den umgehenden Treffer von Leon Pech (69.) eine Initialzündung. Toni Müller belohnte in der 75. und 85. Minute die Bemühungen der Gastgeber und stellte den Ausgleich her.

Die Partie SV Medizin Zschadraß gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Klinga-Ammelshain ist auf den 12. November verlegt worden. (DA/jha)

