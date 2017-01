Da waren es nur noch sieben Eine Zwischenbetrachtung des Geschehens in der Kreisliga der Männer zur Halbserie.

Mit neun gemeldeten Mannschaften begann die Saison in der mittelsächsischen Kreisliga der Männer. Nach dem vorzeitigen Rückzug von SV Turbine Frankenberg am ersten Spieltag ging diese allerdings nur noch mit acht Teams weiter. Und als sich wenig später auch noch der SV Leisnig 90 II wegen personeller Probleme aus der Kreisliga zurückzog, waren nur noch sieben.

Diese Mannschaften haben zur Saisonhalbzeit eine Dreiteilung der Tabelle vorzuweisen. Punktgleich an der Spitze stehen Serienmeister TSV Fortschritt Mittweida II (1./10:2) und der TSV Penig (2./10:2). Beide Vertretungen boten die konstantesten Leistungen und es spricht sehr viel dafür, dass sie sich einen spannenden Zweikampf um den Kreismeistertitel liefern werden. Die Chancen sind dabei als gleichwertig einzuschätzen.

Vier Mannschaften – nur durch zwei Punkte getrennt – bilden das Tabellenmittelfeld. Das sind HSG Muldental 03 (3./6:6), SG Rotation Borstendorf (4./6:6), HSG Rochlitz/Geringswalde (5./5:7) und VfL Waldheim 54 III (6./4:8).

Geschlossenes Mittelfeld

Es gibt zwischen diesen Mannschaften keine nennenswerten Leistungsunterschiede. Allerdings fehlt ab und an die nötige Stabilität, um mehr Punkte einzufahren. So wird es in der Rückrunde in diesem Tabellenbereich noch so manchen Platzwechsel geben.

Noch ohne Sieg, und nur mit einem Pluszähler, steht der VfB Blau-Gelb Flöha (7./1:11) am Tabellenende. Der einstige erfolgreiche Verbands- und Sachsenligist konnte den sportlichen Niedergang auch in dieser Saison nicht stoppen und liegt folgerichtig auf dem letzten Platz. Ob die Flöhaer die vor ihnen platzierten Mannschaften in der Rückrunde noch in Bedrängnis bringen können, erscheint eher unwahrscheinlich. Dazu müsste den Erzgebirgern schon ein mächtiger Leistungsaufschwung gelingen. (DA/gro)

Tabelle:

1. ESV Lok/VTB Chemnitz 5 5 0 0 131:101 10:00

2. SV Niederfrohna5 4 0 1 121:108 08:02

3. SV Grün-Weiß Niederwiesa II6 3 0 3 155:147 06:06

4. SG Chemnitzer HC III6 2 2 2 137:133 06:06

5. Handballverein Oederan II5 2 0 3 113:110 04:06

6. Burgstädter HC II6 1 2 3 135:147 04:08

7. USG Chemnitz III5 0 0 5 094:140 00:10

