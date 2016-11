Da staunt sogar der „Floh“ Das neue Schanzenareal in Sohland ist ein großes Gemeinschaftswerk. Ein Rentner hält alle Fäden in der Hand.

Jens Weißflog ist in Sohland dabei, als die neuen Schanzen eingeweiht werden. Die Skisprunglegende hilft mit guten Worten Nora, die sich am Ablauf der kleinen Schanze auf ihren Sprung vorbereitet. Rechts gibt Trainer Jost Wünsche Tipps. © uwe soeder

Übertreibungen sind nicht Jens Weißflogs Sache. Der 52-Jährige steht für sachliche und fachlich fundierte Aussagen. Wenn also der Oberwiesenthaler von „einer Wahnsinnsleistung“ spricht, kann man getrost davon ausgehen, dass diese Wertschätzung seine Berechtigung hat.

Weißflogs Objekt seiner Begeisterung befindet sich im Tännicht, einem Waldstück in Sohland in der Oberlausitz. Dort entstand in den vergangenen gut eineinhalb Jahren anstelle einer alten Anlage ein modernes Skisprung-Areal für Kinder und Jugendliche. Gesamtkosten der Rekonstruktion: rund 500 000 Euro. „Das Besondere und Hervorhebenswerte an diesem Projekt ist, dass es ein Skiverein und viele Partner in der Region gemeinsam ge-stemmt haben ohne jegliche Verschuldung durch Aufnahme von Krediten“, sagt Heiko Krause, Präsident des Skiverbandes Sachsen und Vizepräsident des Deutschen Skiverbandes.

Vor vier Jahren sah sich der Skiclub Sohland 1928 e.V. vor ein schwerwiegendes Problem gestellt. Von der großen Tännicht-Schanze, deren Kritischer Punkt bei 28 Metern liegt, konnte nicht mehr gesprungen werden, sie wurde gesperrt. Für die kleinere Anlage (K10) war zwei Jahre später Schluss. „Das Holz, aus dem die Schanzen zum größten Teil bestanden, war im Laufe der Jahre morsch geworden“, erklärt der Skiclub-Vorsitzende Günther Rößler die damals missliche Situation.

Die Folge: Im deutschlandweit bekannten und anerkannten Nachwuchszentrum für nordischen Skisport, in dem seit Jahrzehnten Kinder und Jugendliche betreut werden, war Skisprungtraining nicht mehr durchführbar. Nach Spitzkunnersdorf, zum Kottmar, in die tschechische Nachbarschaft und auch bis nach Geyer mussten die jungen Sportlerinnen und Sportler zum Üben auf Schanzen gefahren werden. „Ein enormer Aufwand, der nur mit dem großen Engagement der Übungsleiter und der kostenlosen Unterstützung durch Autohäuser zu schaffen war“, berichtet Rößler. Ein Fördermittelantrag wurde gestellt, und im Februar 2015 kam endlich der Bescheid von der Sächsischen Aufbaubank über die Bewilligung von 125 000 Euro für die Rekonstruktion der K28-Schanze.

„Dann haben wir jemand gesucht, der die ehrenamtliche Leitung dieses Projekts übernehmen könnte“, erzählt Rößler. Nebenbei war so etwas ja nicht zu machen. Von da an kommt Reiner Schwaar ins Spiel. „Günther Rößler rief mich an und sagte: Du hast doch als Rentner jetzt Zeit, hast nichts zu tun. Kannst du uns helfen?“ Der 66-jährige Sohlander sagt zu. „Ich ahnte nicht, dass ich mir einen Vollzeitjob eingehandelt hatte, der mich tatsächlich für eineinhalb Jahre sieben Tage in der Woche beschäftigte“, meint Schwaar heute lächelnd. Die fünf Auto-Kilometer zwischen seinem Haus und dem Tännicht kann er jetzt wahrscheinlich mit geschlossenen Augen fahren.

Der Ruheständler Schwaar war geradezu prädestiniert für die Tätigkeit eines Projektleiters auf Zeit. So steht auf seiner beruflichen Visitenkarte neben anderen Qualifikationen auch der Abschluss eines Bauingenieurstudiums. Durch seine frühere Tätigkeit als Betriebsleiter des Getränkeunternehmens Oppacher Mineralquellen hatte er viele Kontakte zu anderen Firmenchefs in der Oberlausitz. Und schließlich war dem Skiclubvorsitzenden Rößler wichtig, dass „Reiner Schwaar unserem Sport verbunden ist“. Sohn Falk und Enkel Dominik, Medaillengewinner bei Junioren-Weltmeisterschaften in der Nordischen Kombination, hatten im Tännicht das sportliche Abc erlernt.

Wenn man schon modernisiert, dann aber auch gründlich, dachte sich Reiner Schwaar, als er sich im Frühjahr 2015, wie er selbst sagte, „in die Sache so richtig reingekniet“ hat. Mit dem Vereinsvorstand kam er überein, nicht nur die große K28-Schanze zu erneuern, sondern das gesamte Skisprung-Areal auf den neuesten Stand zu bringen. „Von Woche zu Woche ist das Projekt immer weiter gewachsen“, erinnert sich Rößler. Sein neuer Mitstreiter beschäftigte sich fortan nicht mehr nur mit Bauplänen, Ausschreibungen und anderen vorbereitenden Aufgaben. „Ich bin losgezogen, um Unterstützer für unser erweitertes und damit teureres Vorhaben zu finden. Mit dabei hatte ich immer eine schriftliche Konzeption und eine große Grafik, auf der detailliert zu sehen war, wie es im Tännicht künftig aussehen soll“, schildert Schwaar seine Sponsorensuche.

Letztendlich wurden es 60 Partner, vom Fleischermeister bis zu Firmen aus der Region sowie der Gemeinde, der Sparkasse, der Volksbank und dem Deutschen Skiverband, die materielle und finanzielle Hilfe beisteuerten. Der Skiclub Sohland, dem 170 Mitglieder angehören, erbrachte 7 000 Stunden Eigenleistungen. „Ich hatte den Eindruck, dass sich mit den Baufortschritten immer mehr Leute für das Projekt begeisterten“, erinnert sich Schwaar.

Am dritten Oktober-Wochenende dieses Jahres ist der neue Skisprungkomplex in Sohland wieder von den Nachwuchssportlern in Besitz genommen worden. Kinder von fünf Jahren an können sich auf drei Schanzen (K3, K14 und K28) mit dem Skispringen vertraut machen. Auf der modernen Anlage gibt es einen Kinderlift, eine Flutlichtanlage, und sogar eine elektronische Anzeigetafel. Zum Schnuppertraining, das seither jeden Donnerstag stattfindet, kommen inzwischen regelmäßig 15 Jungen und Mädchen.

Wie schnell sich Kinder mit der Springerei anfreunden, hat Jens Weißflog, der einstige „Floh“ vom Fichtelberg, bei seinem Besuch am Tag der Einweihung erlebt. „Ein etwa achtjähriges Mädchen ist zum ersten Mal von einer Schanze, natürlich der kleinsten, gefahren. Und schon am gleichen Vormittag, kurze Zeit später, ist sie auf die nächstgrößere Schanze gegangen. So schnell ging das bei mir früher nicht“, sagte staunend der dreifache Olympiasieger, der neben drei WM-Titeln noch weitere acht WM-Medaillen besitzt.

