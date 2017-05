Da stauen selbst Alteingesessene Der nächste Teil der Ortschronik Ehrenberg ist fertig. Einige Einwohner werden sich darin vielleicht wiedererkennen.

Dem Teil 2 der Ehrenberger Chronik soll nun noch ein dritter Teil folgen. Dieser ist in Arbeit. © Repro: Stadtverwaltung

Es war nicht ganz einfach, den zweiten Teil der Ehrenberger Ortschronik aufzuschreiben. Die Archivbestände sind ziemlich dürftig. Vor allem die über die Zeit von 1933 bis 1945 und von 1960 bis 1989. Deshalb haben auch gleich mehrere Autoren an der Chronik mitgeschrieben und geholfen, Lücken zu füllen. Der zweite Teil wurde so von der Altendorferin Irmtraud Hille, dem ehemaligen Sebnitzer Museumsleiter Manfred Schober in Zusammenarbeit mit den Ehrenbergern Gerlinde Elstner und Baldur Hänsel verfasst.

Für ihre Nachforschungen war Irmtraud Hille unter anderem im Sächsischen Staatsarchiv in Dresden unterwegs und durchforstete die Akten des Archives des Landratsamtes. Gerlinde Elstner sammelte auch nach ihrer ABM-Stelle in der Gemeinde Ehrenberg noch viele Fakten, sprach mit Ehrenbergern und schrieb ihre Geschichten und Überlieferungen auf.

Gespickt ist die Chronik außerdem mit einigen Fotos des 2003 verstorbenen Ehrenbergers Hermann Förster. Er war es auch, der den Nachlass von Carola Rasche, einer Ehrenberger Fotografin, mit in seine Sammlung aufgenommen und so erhalten hat. Die Broschüre ist lesenswert, nicht zuletzt auch, weil sich einige Ehrenberger mit ihren Geschichten dort sicherlich wiederfinden werden oder eben auch in den Überlieferungen von Bekannten und Verwandten. Und sicherlich bringt sie auch allen ehemaligen älteren Ehrenbergern ein Stück Erinnerung an die Zeit in ihrem Ort.

Die Stadt Hohnstein dankt den Verfassern, die in mühevoller Arbeit das Werk zusammengestellt haben. Erhältlich ist die Broschüre für elf Euro im Gästeamt der Stadt Hohnstein, Rathausstraße 9, im Ehrenberger Landservice, in der Bäckerei Pönitz, Hauptstraße 54 in Ehrenberg, sowie bei Baldur Hänsel, Hauptstraße 45.

zur Startseite