Kommentar Da sind so viel Hass und Dummheit Am Gymnasium prangen seit Sonntagmorgen Demonstrationssprüche – wer sich hier ausgetobt hat, bleibt offen – Birgit Ulbricht über die Schmierer.

SZ-Redakteurin Birgit Ulbricht

Besprühte Wände, Mauern und Schaltkästen haben eines gemeinsam – die Verwahrlosung greift um sich. Ein passenderes Wort fällt mir nicht ein. Denn was bitteschön haben solche Schmierereien wie jetzt wieder am Großenhainer Gymnasium mit irgendeiner Art von Meinungsäußerung zu tun? Nichts. Sie sind schlicht Sachbeschädigung, und leider werden die Gemüter der Macher dabei auch noch immer schlichter. Ob Graffiti nicht vielleicht doch Kunst ist, diskutiert angesichts solcher Krakel jedenfalls keiner mehr. Nein, es bleibt nur zu hoffen, dass die Täter gefunden werden, so wie beim Tornadodenkmal. Sicher ist es für die Stadt nicht einfach, am Ende tatsächlich Geld zu bekommen, aber wenn es wenigstens das kollektive Wissen gibt, welcher Dussel das nun wieder war – vielleicht hilft wenigstens das etwas. Dass die Botschaften immer aggressiver werden, macht dagegen noch betroffener. Denn das ist für uns alle das eigentliche Problem – nicht die beschmierte Wand.

