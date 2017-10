Da schwebt ’ne Lok Die Rangierlok soll ein Hingucker vor einer Firma in Freital werden. Schon ihre Ankunft war aufsehenerregend.

Eine Lok schwebt ein. © K.-L. Oberthür

Per Tieflader wurde am Donnerstagnachmittag eine alte Rangierlok nach Freital gebracht und per Kran an ihren neuen Bestimmungsort gehievt. Die Lok, die zuletzt in Köln stand, dient ab sofort als Hingucker für die Strabag-Niederlassung in Freital. Das Unternehmen hat seinen neuen Firmensitz an der Dresdner Straße 21 am Donnerstag offiziell eröffnet.

