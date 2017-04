Da kommt was auf uns zu Viele Flüchtlinge wie Rozan Sido lernen Deutsch, jetzt wollen sie einen Job. Eine Chance für den Arbeitsmarkt?

Rozan Sido (vorne Mitte) und seine Mitschüler hoffen nach bestandenem Deutschkurs auf einen Job. © Thomas Kretschel

Gerade erst hat Rozan Sido der Welt per Facebook kundgetan, dass er den ersten Sprachtest A1 bestanden hat. Der syrische Kurde ist ein bisschen stolz, ihm fällt das Lernen nicht so leicht. Bis August will er B1 schaffen, mindestens aber A2. Und dann endlich arbeiten, eigenes Geld verdienen. Im Herbst wird er mit seiner Familie, die die SZ seit einem Jahr begleitet, bereits zwei Jahre in Deutschland leben.

Wie ihm geht es gerade vielen der etwa 100 000 Flüchtlinge, die in den vergangenen beiden Jahren nach Sachsen kamen. Sie sind inzwischen registriert, haben einen Aufenthaltsstatus, eine Wohnung und lernen die deutsche Sprache. In diesem Jahr noch wird ein großer Teil von ihnen auf den Arbeitsmarkt drängen. Was kommt da auf uns zu? Was wollen die Flüchtlinge? Wie sehen sie ihre Zukunft? SZ befragte den Kurs von Rozan Sido und einen weiteren am Bildungsinstitut „Die Sprachwerkstatt“ in Dresden. Insgesamt 17 Flüchtlinge, 15 Männer, zwei Frauen, in der Mehrzahl Syrer.

Rozan – der typische Fall

Rozan Sido hat in Syrien als Bauelektriker gearbeitet und rund zehn Jahre Berufserfahrung. Aber keine Ausbildung, wie die meisten aus seinem Land. Es ist dort nicht üblich. Anfangs hatte er darauf gehofft, irgendwer würde ihn schon einstellen. Aber nach vielen Behördengängen hat er zähneknirschend akzeptiert, dass er mit seinen 30 Jahren noch eine Berufsausbildung absolvieren muss, wenn er in Deutschland als Elektriker arbeiten will. Zwei oder drei Jahre lang. Sieben der befragten 17 Flüchtlinge sind in der gleichen Lage. Sie sind zwischen 19 und 40 Jahre alt, haben drei bis neun Jahre die Schule besucht und Berufserfahrung. Sie wollen oder müssen eine Ausbildung antreten, um hier ihren Wunschberuf ausüben zu können. Dies sind neben dem Elektriker: Heizungsmonteur, Automechaniker, Bauarbeiter, Busfahrer, Verkäuferin, Friseur, Koch. Alles bodenständige Berufe.

Akran – der untypische Fall

Sind denn nun Ärzte und andere Fachleute unter den Flüchtlingen? Weniger. Aber es gibt sie. Akram ist so einer, ein Mann in mittleren Jahren, er trägt auch im Unterricht einen Udo-Lindenberg-Hut. Akram war Chefkoch in großen Hotels in Syrien und im Libanon. Seine besonderen Stärken sind die italienische und die chinesische Küche, aber auch mit der deutschen kennt er sich aus. Er hofft hier auf eine gute Anstellung. Vielleicht macht er in Dresden aber auch ein eigenes Lokal auf. Er nimmt es locker und selbstbewusst. Wird schon.

Zenja – der einfache Fall

Sie gehört zu den wenigen Frauen im Sprachkurs: Zenja ist 35 Jahre alt, verheiratet mit einem Schneider, der im Nachbarkurs lernt. Sie trägt kein Kopftuch. Sie hat in Syrien als Frisörin gearbeitet und will das hier auch. Sie wünscht sich ein längeres Praktikum zum Ausprobieren. Dabei, so hofft sie, kann sie den Arbeitgeber mit Leistung überzeugen. Eine Ausbildung dürfte nicht notwendig sein. So ähnlich stellen sich das auch ein Bauarbeiter, der auch als Fahrer arbeiten würde, und ein Schneider vor. Letzterer kann sich auch eine eigene Werkstatt vorstellen.

Nicht einfach haben wird es Bilal. Er ist der Älteste in der Runde und war Bauer in Syrien. Er spricht noch immer kaum ein Wort Deutsch, alle Fragen und seine Antworten müssen übersetzt werden. Bilal glaubt, dass er in der Landwirtschaft Arbeit findet, vielleicht als Erntehelfer.

Hassan – der formbare Fall

Drei der 17 befragten Flüchtlinge sind noch ganz unsicher, was sie mal werden wollen. Es sind die ganz jungen wie Hassan, 19 Jahre alt. Er hat keine Berufserfahrung und will sich erst beraten lassen. Vielleicht setzt er den Deutschkurs fort und strebt den B2-Abschluss an. Vielleicht beginnt er auch eine Berufsausbildung, mal sehen. Hier haben die Jobcenter eine gute Chance, sie auf weniger gefragte Jobs zu lenken.

Lohnt sich der Aufwand? Werden die Flüchtlinge zumindest einige Jahre hierbleiben? Niemand weiß es, schon gar nicht die Syrer. Deshalb die Frage an alle, wo sie denn in zehn Jahren leben werden? Ihre Antworten sind natürlich vage. Immerhin aber kommt heraus: Die Hälfte träumt von einem Leben in Deutschland. Sechs der 17 wollen auf jeden Fall zurück, die Syrer freilich erst, wenn der Krieg vorbei und Assad verschwunden ist. Drei sind ganz unentschlossen.

Die 17 befragten Flüchtlinge eint: Sie wollen die Zeit hier gut nutzen. Alle wollen arbeiten, auch die Frauen – jedenfalls trifft das auf Frauen zu, die den Deutschkurs besuchen.

Alle wollen so schnell wie möglich Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen.

Allerdings müssen sie auch weiter viel Geduld aufbringen. Die Jobcenter wollen erst konkret über die Zukunft der Flüchtlinge sprechen, wenn sie ihr Zertifikat mit dem bestandenen Deutschkurs in der Hand halten. Alle wünschen sich deshalb frühere Beratung, um sich auf die Zukunft einstellen zu können. Mit wem sollen sie sonst darüber sprechen? Als anerkannte Asylanten werden sie nicht mehr von Sozialarbeitern betreut, die Bildungseinrichtungen fühlen sich nicht zuständig. Dabei wäre es auch für Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen wichtig, sich früh auf die Situation einstellen zu können. Das eine oder andere Praktikum wäre vielleicht auch neben dem täglichen Deutschunterricht möglich.

Balemi – der Vielarbeiter

Das geht durchaus. Balemi aus Gambia macht es vor. Vor und nach dem Unterricht geht er im Gartenbau arbeiten. „Manchmal bin ich bisschen müde. Aber geht schon“. Lehrer und Mitschüler bewundern ihn. Er verdient nicht nur jetzt schon etwas Geld. Er hat bereits nach Abschluss des Deutschkurses gute Kontakte in die Arbeitswelt.

zur Startseite