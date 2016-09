Da kommt was auf Dynamo zu Die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt bestreiten die Dresdner im eigenen Stadion gegen hochkarätige Gegner.

Anspannung ist ins Gesicht geschrieben, aber auch Vorfreude zu ahnen bei Giuliano Modica, Hendrik Starostzik, Marco Hartmann und Stefan Kutschke (v.l.). Foto: Robert Michael © robert michael

Es ist angerichtet. Vor zweieinhalb Wochen schon wurde der neue Rasen im DDV-Stadion ausgerollt, hatte also genügend Zeit zum Anwachsen. Der silbrige Henkelpott steht auch bereit, wurde auf Hochglanz poliert. Und mit dem FC Everton landete am Donnerstag der erste von drei Erstligisten des Bundeswehr-Karriere-Cups in Dresden-Klotzsche.

Die Auftaktpartie bestreiten am Freitag (18 Uhr) Real Betis aus Sevilla und Werder Bremen. Der Bundesligist kommt direkt aus dem Trainingslager in Zell am Ziller an die Elbe gedüst. Nicht mit an Bord ist Ex-Dynamo Justin Eilers, der wegen einer Zerrung im Hüftbeuger ein Rehaprogramm in Bremen absolviert, sich das Wiedersehen mit den Aufstiegskollegen aber nicht entgehen lassen will und extra mit dem Auto an seinen alten Arbeitsplatz fährt.

Auch viele Fans nehmen weite Anreisewege in Kauf, um beim zweitägigen Vorbereitungsturnier dabei zu sein. Aus Liverpool, wo der FC Everton zu Hause ist, haben sich 1 600 stimmgewaltige Anhänger angekündigt. Der Klub aus der englischen Premier League spielt am Freitag (20.30 Uhr) zunächst gegen Dynamo. Star der Mannschaft von Ronald Koeman ist Stürmer Romelu Lukaku, dessen Marktwert auf 40 Millionen Euro taxiert wird. Everton soll die Ablösesumme für den zweifachen EM-Torschützen aus Belgien zuletzt auf 90 Millionen Euro festgesetzt haben. Der Gesamtmarktwert des Teams wird mit 242 Millionen Euro angegeben.

Das sind schwindelerregende Summen – speziell für einen Zweitliga-Aufsteiger. Zum Vergleich: Dynamos Spieler sind rund neun Millionen Euro wert, der Etat für den gesamten Profikader liegt bei sieben Millionen Euro. Und der wird am Freitag und Sonnabend wohl auch komplett zum Einsatz kommen. Trainer Uwe Neuhaus plant, die beiden Partien mit zwei unterschiedlichen Mannschaften zu bestreiten. „Wir können eine Woche vor dem Saisonstart nicht zweimal mit der gleichen Formation durchspielen“, erklärt er. Die Belastung wäre zu hoch und auch das Verletzungsrisiko. Bisher hatte die medizinische Abteilung in der Vorbereitung wenig zu tun. Derzeit fällt einzig Innenverteidiger Giuliano Modica wegen einer Erkältung aus. „Für Freitag habe ich ihn gestrichen, für Samstag noch nicht“, so Neuhaus, der hofft, dass „jetzt keine Verletzten mehr dazukommen“.

Ob er erst seine Stammelf und dann eine B-Elf aufbieten wird oder aber die Mannschaften mischt, will er noch nicht verraten. Gegen die erste Variante spricht, dass „wir im eigenen Stadion spielen und uns nicht vor unseren Fans blamieren wollen“. Was durchaus passieren könnte, wenn die schwarz-gelben Reservisten auf die millionenschweren Erstliga-Routiniers von Everton oder Bremen treffen.

Von dieser Problematik abgesehen freut sich der Trainer auf das „großartige Turnier und die hochkarätigen Gegner“. Dabei habe er jedoch immer „den Punktspielauftakt eine Woche später gegen den 1. FC Nürnberg im Hinterkopf“.

Während der Cup für Dynamo also die Generalprobe ist, haben die drei Erstligisten noch Zeit bis zum Saisonstart. Bremen muss in der ersten DFB-Pokalrunde am 21. August zu den Sportfreunden nach Lotte reisen, Real Betis bekommt es einen Tag zuvor gleich mit dem FC Barcelona zu tun und Everton empfängt in der Premier League am 13. August Tottenham Hotspur.

Der MDR überträgt die beiden Dynamo-Partien gegen den FC Everton (Freitag, 20.30 Uhr) und Werder Bremen (Sonnabend, 16 Uhr).

