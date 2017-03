Da knattern wieder die Motoren Am 7. Mai ist zum sechsten Mal in Oelsnitz großes Traktoren-Treffen. Auch in „Lampe“ sind die Landmaschinen die Stars.

Alte Traktoren sind beliebt: hier Gottfried Claus in Ebersbach. © Anne Hübschmann

Die Sonnenstrahlen des Sonntags nutzten die Freunde des 1. Oelsnitzer Traktor Tuning Club TCC zu einer Ausfahrt mit „Traktor Race“. „Matze, Florian und Harti wollten das schöne Wetter nutzen und einen kleinen Vorgeschmack geben zur Geschwindigkeitsmessung“, erklärte Nico Hartmann die Motorengeräusche in Oelsnitz.

Hier startet am 6. und 7. Mai das nunmehr sechste Oelsnitzer Traktorentreffen. Die Teilnehmer, die sich dieses Jahr zuerst anmelden, erhalten laut Veranstalter einen VIP-Stellplatz. Diese Stellplätze sind begrenzt auf Fahrzeuge bis circa 32 PS und ohne Verdeck bzw. für Cabrio Traktor. „Wir wollen dieses Jahr unseren Teilnehmerrekord von 150 Traktoren bzw. anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen brechen“, gibt sich der Oelsnitzer zuversichtlich. Von 10 bis 18 Uhr soll das Treffen stattfinden. Schon am Vorabend wird zur Party eingeladen. Anmeldungen bei Nico Hartmann unter Telefon 0173 3711368.

Nur eine Woche später, am 14. Mai lädt die Sachsenland Agrargesellschaft Lampertswalde ebenfalls zum Treff der Pioniere und Oldtimer ein, zum vierten Mal nach 2002, 2007 und 2012. Der Landtechnikverein zeigt eine Sonderschau „Der Pflug im Wandel der Zeit“. Ab 8 Uhr stellen sich die Teilnehmer in Positur. Vormittags laden die Lausitzer Musikanten und die „Blechlawine“ aus Dresden zu guter Unterhaltung ein. Die Stock-Motorpflüge präsentieren um 13 Uhr ein Schaupflügen. Dann werden die Oldtimerfahrzeuge angeheizt, denn um 15 Uhr beginnt die große Ausfahrt der Trecker. Nach Absprache ist eine Anreise auch schon am Vortag möglich.

Kontakt: Telefon 0178 4624398 (Gerald Müller)

zur Startseite