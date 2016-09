Da ist das schnelle Internet Seifhennersdorf ist der zweite Ort in Sachsen, in dem es nun touristische Hotspots gibt. Andere Kommunen warten noch.

Querxenland-Geschäftsführer Rüdiger Schaper (2. von links) demonstriert Staatssekretär Stefan Brangs (Mitte) und daneben Seifhennerdorfs Bürgermeisterin Karin Berndt, Torsten Kahlert von der Firma hotspot-sachsen, Markus Kranich von der Windmühle sowie Landtagsabgeordneten Stephan Meyer (links), wie schnell jetzt das Internet im Kindererholungszentrum ist. © Rafael Sampedro

Stolz zeigt Rüdiger Schaper auf seinem Tablet das Kindererholungszentrum (Kiez) Querxenland im 360-Grad-Rundblick. Die Seifhennersdorfer Einrichtung hat jetzt endlich schnelles Internet. Und trotzdem ist der Geschäftsführer etwas neidisch auf seine Gäste. Denn eigentlich haben nur die es. Für die Verwaltung liegen nach wie vor nur 1,6 bis zwei Megabit (MB) an. Die kleinen und großen Gäste im Querxenland können nun aber zwischen 35 und 40 Megabit und mit etwas Glück manchmal sogar 80 MB nutzen.

Das Kindererholungszentrum gehört neben der Bildungs- und Begegnungsstätte „Windmühle“ und der Tourist-Information am Rathaus zu den drei Hotspot-Systemen, die jetzt in Seifhennersdorf offiziell freigeschaltet wurden. Auf Einladung von Bürgermeisterin Karin Berndt (Unabhängige Bürger Seifhennersdorf) ist sogar der Beauftragte der sächsischen Staatsregierung für Digitales, Stefan Brangs, ins Kindererholungszentrum Querxenland gekommen. Für die drei Hotspots an den drei Standorten hat der Freistaat im Rahmen der Digitalen Offensive Sachsens 23 572 Euro an Fördermitteln beigesteuert und damit das Projekt zu 80 Prozent gefördert. Beim Eigenanteil, den die Stadt beisteuern musste, ist sie vom Tourismusanbieter mit Spenden unterstützt worden. Die sechs Hektar des Querxenlandes sind nun zu 90 Prozent für den öffentlichen Besucherverkehr mit schnellem Internet ausgeleuchtet, schildert Rüdiger Schaper. Welche Vorteile das für das Kindererholungszentrum bringt, haben die Mitarbeiter schon während der dreiwöchigen Probephase gemerkt. Bereits in den ersten Tagen des Probebetriebs haben hier täglich etwa 200 Nutzer im Internet gesurft. Das ist bisher nicht möglich gewesen. „Und wenn es mal zu viele nutzten, hatten es die Mitarbeiter in der Kiez-Verwaltung sofort gemerkt, weil ihre Rechner noch langsamer wurden“, erzählt Schaper.

Nun verfügt das Querxenland für die touristische Nutzung – wie auch die Windmühle und die Tourist-Information über ein separates WLAN. „Über Richtfunk kommt es vom Rathaus und der Windmühle zu uns“, schildert der Kiez-Geschäftsführer. Hier wird das Signal an zwölf Punkte im Gelände verteilt. Die Hotspots sind kostenlos nutzbar und kein Kennwort oder die Angabe der Mail-Adresse nötig. Wer quasi die Bedingungen akzeptiert, ist sofort im weltweiten Netz.

„Ich freue mich, bei der Freigabe des Projekts vor Ort zu sein. Die WLAN-Hotspots sind eine wichtige Ergänzung des touristischen Angebots“, sagt Staatssekretär Stefan Brangs. Seifhennersdorf macht damit einen großen und wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Region. Der Staatssekretär hofft zugleich, dass es auch bald mit dem Hochgeschwindigkeits-Netzausbau in der Stadt weitergehen kann, damit es flächendeckend in Seifhennersdorf eine schnelle Internetanbindung gibt. Jetzt haben erst einmal die Gäste der Stadt, die sich in den Bereichen des Rathauses mit dem Karasekmuseum und der Tourist-Information und der Windmühle auf dem Windmühlenberg sowie dem Querxenland aufhalten, die Möglichkeit, freies WLAN zu nutzen.

„Da Seifhennersdorf nicht über viele große Ansiedlungen verfügt, sind wir auch auf die regionale vielfältige Wirtschaft angewiesen. Wir freuen uns, dass das WLAN-Projekt so gut umgesetzt werden konnte und der ländliche Raum nicht aus dem Blick gerät“, berichtet Bürgermeisterin Karin Berndt.

Kiez-Geschäftsführer Rüdiger Schaper und Markus Kranich, der Vorsitzende des Vereins Sächsische Bildungs- und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf, sind sich einig, dass für sie jetzt ein großer Wettbewerbsnachteil Geschichte ist. Durch Zufall hatten vor wenigen Tagen Kinder im Querxenland mitbekommen, wie schnell ihre Fotos in ihre Online-Tagebücher über den Aufenthalt in Seifhennersdorf gelangt sind. „Sie waren hellauf begeistert“, sagt er. Wie Schaper berichtet, spiele es bei Buchungsanfragen immer mehr eine Rolle, ob die Einrichtung über schnelles Internet verfügt. „Ich selber buche ja auch nur dort, wo es anliegt“, sagt der Geschäftsführer. Ins Kiez kommen viele Eltern und Begleitpersonen mit den Kindergruppen mit. Die wollen manchmal ihre Mails beantworten oder müssen dienstlich ins Internet. Und auch für die Betreuer ist es manchmal leichter, wenn sie bei Regen oder aus einem anderen Grund schnell Alternativlösungen für Ausflüge organisieren müssen. Außerdem ist es heutzutage einfach so, dass Kinder schon zeitig in den sozialen Netzwerken aktiv sind und sich mit Freunden auf diese Weise schreiben wollen, schildert Rüdiger Schaper.

Durch ihren Hotspot kann jetzt auch die Windmühle einen breiten Zielgruppenkreis für Übernachtungen und Tagungen ansprechen. Bisher haben vor allem Architekturstudenten traditionell die Einrichtung gern genutzt. Nun ist die Windmühle auch für andere Fachrichtungen interessant, erzählt Markus Kranich.

Das Einrichten von schnellen, öffentlich zugänglichen WLAN-Hotspots geht dennoch einigen Kommunen viel zu langsam. Seit Jahresbeginn sind erst zwei solcher vom Freistaat Sachsen geförderter Projekte in Betrieb genommen worden. Neben Seifhennersdorf bisher nur in Bad Schandau.

