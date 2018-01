Da ist das erste Sechs-Punkte-Wochenende Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg in Bayreuth verkürzen die Füchse den Abstand zu den Play-offs auf neun Punkte. Am Dienstag gegen Frankfurt muss es aber so weitergehen.

Thomas Goetz wird hier (im Spiel in Weißwasser) verfolgt vom Bayreuther Ivan Kolozvary. Diesmal erzielte das Füchse-Urgestein den extrem wichtigen Treffer zum Ausgleich. © Thomas Heide

Welch ein Kampf bis in die Schlusssekunden. Die Lausitzer Füchse führten in Bayreuth mit 2:1, schafften es aber kaum noch, sich zu befreien. Und die Gastgeber nahmen ihren Torwart vom Eis. Auf Torwart Maximilian Franzreb flogen die Schüsse nur so zu. Aber entweder warf sich ein Füchse-Spieler in die Flugbahn, war ein Schläger dazwischen, ging der Puck knapp vorbei oder hatte der gestern sehr strake Franzreb die Scheibe. Selbst in der Schlusssekunde war noch Gewühl unmittelbar vor dem Tor. Als die Schlusssirene ertönte, reagierten die Füchse erleichtert. Endlich ist das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison da. Und die Hoffnung, doch noch die Play-offs zu schaffen, glimmt ein kleines bisschen wieder. Konkurrent Bad Nauheim hat zu Hause gegen die Löwen Frankfurt verloren, der Abstand sich damit auf „nur“ noch neun Punkte verringert. Am Dienstag werden jetzt die Gegner getauscht. Bad Nauheim muss nach Bayreuth, die Füchse empfangen die Löwen Frankfurt. Vielleicht müssen aus Füchse-Sicht die Ergebnisse nicht mitgetauscht werden.

Das Spiel in Bayreuth begann ausgeglichen, mit nur wenigen Toraktionen. Die Abwehr der Füchse stand, Torwart Maximilian nach vorn gab es einige Schusschancen, die aber die ganz große Gefahr noch nicht ausstrahlten. Trotzdem waren die Füchse insgesamt die etwas gefährlichere Mannschaft. Bis zur 15. Minute, da ergaben sich in kurzer Folge drei Einschussmöglichkeiten für die Gastgeber, bei denen sich Franzreb auszeichnete. Das Gegentor kündigte sich an, war dann aber eher ein Zufallsprodukt. Nach einem Bully schossen die Bayreuther flach Richtung Tor. Der Puck prallte von einem Schlittschuh eines Füchse-Spielers ab und landete zufällig bei Geigenmüller, der den Puck an Franzreb, der sich in der falschen Ecke befand, vorbeistocherte. „In dieser Phase haben wir auf einmal viel zu leichtsinnig gespielt. Und das hätte uns auch das Genick brechen können“, sagte Füchse-Trainer Robert Hoffmann nach dem Spiel.

Seinen Spielern scheint er in der ersten Drittelpause klare Ansagen gemacht zu haben, jedenfalls waren die Füchse jetzt deutlich überlegen. Die erste Reihe baute enormen Druck auf, spielte praktisch ein Powerplay ohne Überzahl. Boiarchinov scheiterte mit einer großen Nachschusschance an Torwart Vosvrada. Dann aber hatte der Tscheche keine Chance. Ranta schoss aus relativ spitzem Winkel von der linken Seite. Der Tscheche im Tor der Bayreuther musste nach rechts prallen lassen, wo Urgestein Thomas Götz hingelaufen ar und sofort in die kurze Ecke abzog – zu schnell für Vosvrada (24.) Die Füchse blieben überlegen, mussten aber auch achtsam sein. Nach einem Fehler von Verteidiger Adam hatten die Gastgeber eine 2:1-Situation, aber Franzreb hielt. Eine Unterzahl überstanden die Füchse mit einiger Mühe. Dann aber setzte sich Schmidt an der Bande energisch durch und passte zurück auf den einlaufenden Hayes, der sofort abzog und Vosvrada „durch die Hosenträger“ überwand (33.). Das 1:2 gab den Füchsen nochmals Auftrieb, nur das beruhigende 1:3 fiel nicht. Götz scheiterte allein vor Vosvrada, Boiarchinov schoss nach einem Ranta Rückhandpass knapp am Tor vorbei. IN der Schlussphase des Drittels stand noch einmal der Füchse-Torwart im Mittelpunkt. Als er prallen lassen musste, klärten die Füchse mit vereinten Kräften in höchster Not. Und als die Füchse zu viel Risiko gingen, kamen die Bayreuther erneut zu einem 2:1-Konter, aber Luciani scheiterte an Franzreb, der Abpraller ging zwar Owens an den Körper, der Puck rutschte aber am Tor vorbei.

Zu Beginn des Schlussdrittels hatten die Füchse eine 3:1-Chance, aber Eriksson scheiterte an Vosvrada. Danach gerieten die Füchse immer mehr unter Druck und konnten nur noch vereinzelte Nadelstiche setzen (Jahnke, Schmidt, Ranta). Vor allem in zwei Überzahlsituationen waren die Gastgeber dem Ausgleich nahe. Einmal konnte ein Füchse-Verteidiger einen im Torraum rutschenden Puck im letzten Moment aus der Gefahrenzone schlagen. Dreieinhalb Minuten vor Schluss nahm Kapitän Mücke eine relativ unnötige Strafe im Mitteldrittel. Der Druck war riesig, aber irgendwie überstanden die Füchse diese Phase mit Glück und einem überragenden Franzreb. Als die Strafe abgelaufen war, konnten sich die Füchse nur mit einem Icing befreien. Trainer Robert Hoffmann nahm eine Auszeit, um den ausgepumpten Spielern, die jetzt ja nicht wechseln durften, etwas Luft zu geben. Die letzten 90 Sekunden waren dann trotzdem turbulent. Franzreb zeigte eine sensationelle Parade, als er einen abgefälschten Puck gegen seine Bewegungsrichtung trotzdem noch hielt. Er wurde so zum Matchwinner.

Statistik

Bayreuth Tigers – Lausitzer Füchse 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 Andreas Geigenmüller 16:07 (Ontl, Neher )

1:1 Thomas Götz 23:12 (Ranta, Bär)

1:2 Jeff Hayes 32:16 (Schmidt)

Bayreuth Tigers

Tor: Vosvrada

Verteidigung: Linden, Müller – Hartung, Potac – Gerstung, Pavlu – Mayer

Sturm: Chouinard, Stas, Luciani – Geigenmüller, Kolozvary, Ontl – S. Busch, V. Busch, Gläser – Gams

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Mücke, Hoffmann – Adam, Kania – Schiller

Sturm: Ranta, Eriksson, Boiarchinov – Jahnke, Hayes, Schmidt – Tegkaev, Götz, Warttig – Kuschel, Stöber

Schiedsrichter: Kevin Salewski, Volker Neuhaus

Strafen: Bayreuth 4, Weißwasser6

Zuschauer:1 552

