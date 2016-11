Da guckst du in die Röhre! Ein Stapel von alten Fernsehern sorgte am Donnerstag in der Ostra-Allee für Aufsehen. Im Hotel flimmert’s nun flach.

Nur noch für den Müll: Ein Berg von TV-Geräten gibt am Donnerstag Rätsel auf. Das Art‘otel sattelt auf neue Technik um. © Peter Hilbert

Spaziergänger bleiben stehen, begutachten am Donnerstagmorgen den Berg von schwarzen TV-Geräten. „Guck doch mal, so einen hatten wir doch auch mal.“ Autofahrer halten an, schauen, ob es etwas zu holen gibt. Wohl kaum – die Röhrenfernseher stehen schon seit einer Nacht auf dem Gehsteig vor dem Art’otel in der Ostra-Allee. Im Regen.

„Ja, die stammen aus unserem Haus“, bestätigt Hotelchef Hans de Waart auf SZ-Nachfrage. Der Holländer leitet eigentlich das Art’otel in Berlin und arbeitet nur vorübergehend in Dresden. Das Unternehmen sucht derzeit einen neuen Direktor für das Haus in der sächsischen Landeshauptstadt.

De Waart nutzt seinen Aufenthalt und lässt derzeit die letzten 40 Röhrenexemplare in den Hotelzimmern austauschen. „Wir sind mit der Umstellung auf Flachbildschirme etwas spät dran“, räumt er schmunzelnd ein. Ab Freitag flimmern Fernsehsendungen und Filme in allen 76 Zimmern auf den platzsparenden TV-Varianten. Warum die alten Röhren auf dem Gehweg stehen? „Der am Dienstag gelieferte Container war zu klein“, erklärt de Waart. Am Donnerstagnachmittag gab es dann schließlich Entwarnung: Die Fernsehgeräte wurden abgeholt. Sie sind allerdings nur noch ein Fall für den Müll. (SZ/noa)

