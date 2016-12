„Da fährt einer Trittbrett“ In einigen Briefkästen im Landkreis Meißen tauchten seltsame Briefe auf. Darin wird suggeriert, die AfD wünsche sich eine Abbestellung der Zeitung.

Als Kirsten Muster den Brief aus ihrem Postkasten in Moritzburg öffnete, staunte sie nicht schlecht. Sie soll die Sächsische Zeitung abbestellen, empfiehlt ihr eine Firma Aboalarm. Ein Formulierungsvorschlag für diesen Vorgang ist beigelegt. Im Brief sind auch Visitenkarten zu finden und Kalender für 2017, in blauer Schrift und mit rotem Pfeil. Das erinnert Frau Muster doch sehr an die AfD, ihre eigene Partei.

Kirsten Muster ist Landtagsabgeordnete der AfD. Im Leipziger Landesvorstand ihrer Partei will man das auch nicht einfach so hinnehmen. Hier wird offensichtlich eine AfD-Nähe suggeriert. Wie Sachsens AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer der Sächsischen Zeitung mitteilte, hat die Partei bei der Staatsanwatschaft Dresden Strafanzeige und Strafantrag gegen die Münchner Firma Aboalarm gestellt. In der Begründung heißt es: „Damit soll offensichtlich der Eindruck erweckt werden, die AfD stehe hinter dieser Aktion und ermuntere Abonnenten zur Kündigung ihrer Tageszeitung. Dies ist keineswegs der Fall.“ Die AfD sieht hier eine Urheberrechtsverletzung.

Die Firma Aboalarm in München mit rund 15 Mitarbeitern fühlt sich unschuldig. „Da fährt einer Trittbrett“, sagt Geschäftsführer Stefan Neubig der Sächsischen Zeitung. Die Briefe stammen nicht von Aboalarm, sagt er weiter. Seine Firma werde jetzt ebenfalls Strafantrag stellen. Gegen unbekannt.

Aboalarm, von der es auch eine App gibt, ist spezialisiert auf das Kündigen und Widerrufen von Verträgen.

Wer diese Briefe unter dem Deckmantel der Firma Aboalarm und der Partei Alternative für Deutschland geschrieben hat, ist noch offen. Offenbar wurden einige hundert Stück verschickt, vor allem im Landkreis Meißen.

Auch in Sebnitz ist solch ein Brief aufgetaucht. Der SZ-Leser fand in seinem Briefkasten einen Umschlag mit zehn Vordrucken mit der Aufforderung, sie in Briefkästen in seiner Nähe mit grünem SZ-Aufkleber zu verteilen. Unterschrieben war der Aufruf mit: Danke! Euer Untergrundteam.

Offensichtlich ging beim „Untergrundteam“ aber nicht alles glatt. Der Brief an die Moritzburger AfD-Abgeordnete war über der Adresse mit der Anrede „Herr Kirsten Muster“ versehen.

