Da bebt die Arena Der Andrang auf das Milkauer Schalmeienfestival wächst und wächst. Der Ortswechsel nach Hartha ist kein Nachteil.

Beim Festival der Milkauer Schalmeien in der Hartharena sorgen auf der Bühne die Kleinreinsdorfer Schalmeien für Stimmung und davor die Mitglieder der Lübecker Freibeutermukke. © Dietmar Thomas

Die drei Parkanweiser gegenüber der Hartharena haben schon lange vor dem Einlass um 15 Uhr eine Menge zu tun. Akkurat wird ein Auto nach dem anderen postiert, damit kein Platz verschenkt wird und damit nach dem anstehenden Event auch alle wieder reibungslos den Parkplatz verlassen können. Schon hier ist zu merken, dass in Hartha mit einem großen Ansturm gerechnet wird. Und das kommt nicht von ungefähr: Die Milkauer Schalmeien haben ihr Schalmeienfestival mittlerweile zu einem regionalen Höhepunkt entwickelt, der Hunderte Fans und Zuschauer anlockt.

Holger Müller, Vorstand des 86-Köpfigen Vereins mit 56 aktiven Spielern, rechnet an diesem Sonnabend mit etwa 1 500 Gästen. Nachdem das Festival aufgrund baulicher Maßnahmen nicht mehr in Milkau stattfinden kann, wurde es im vergangenen Jahr erstmals in der Hartharena ausgetragen. „Es waren im letzten Jahr schon viele Zuschauer, diesmal werden es wohl noch mehr.“, sagt Holger Müller.

Doch woher kommt diese Schalmeienbegeisterung in der Region? „Die Schalmei ist eigentlich ein klassisches DDR-Instrument. Das hat einfach Tradition.“, sagt Holger Müller. Für Viele hat daher auch das Milkauer Schalmeienfestival Tradition. So zum Beispiel beim Ehepaar Köhler, das aus Mutzscheroda angereist ist. Sie hat sogar ein Fan-Shirt, er muss mitkommen, lässt sich diese Diktion aber gern gefallen: „Die spielen einfach gut.“ Dabei spielen nicht einmal nur „die“. Schließlich ist es ein „internationales Musikfestival“. Gut, beim Lesen des Line-Ups fällt auf, dass das Wort international wohl etwas augenzwinkernd gemeint ist: Schalmeienkapelle Rüdersdorf, Spielmannszug Mittenwalde, Kleinreinsdorfer Schalmeien, Vogtländischer Schalmeienzug Auerbach, die Jigger Bigger Band und Lübecks Freibeutermukke. Auf sie könnte sich das Attribut „international“ fast beziehen, da sie den längsten Anreiseweg hatten. „Wir sind die nördlichste Gugge Deutschlands“, sagt Norman Hundt, der musikalische Leiter. Die Lübecker Freibeutermukke verbindet eine langjährige Freundschaft mit den Milkauern. „Wir reisen zwischen fünf- und achtmal jährlich zu solchen Events – das sind Highlights.“

Auch die Milkauer Schalmeien touren viel. Das Schalmeienfestival betrachtet Holger Müller als Fest mit Publikum und Fans: „Das ist auch ein Dankeschön an unsere Fans.“ Und schon beim Warm-Up des Moderators, das aus einem Echo-Spiel mit dem Publikum besteht, ist zu spüren, dass dieses Geschenk dankend angenommen wird. „Wir wollen die Schallis sehen“, singen sie lautstark, bevor die Sonnenbrille- und Basecap tragenden Musiker auf die Bühne marschieren und mit „Let Me Entertain You“ und „Eye of the Tiger“ gleich mal zeigen, was 56 Schalmeien so können.

