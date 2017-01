D-Mark-Umtausch nicht mehr in Dresden Wer noch altes Geld umtauschen will, muss jetzt nach Leipzig oder Chemnitz fahren.

Die gestrige Meldung „D-Mark-Funde auf dem Dachboden“ von Riesa auf Seite 13 enthielt den falschen Hinweis der Sparkasse Meißen, dass der Umtausch von DM in Euro noch in der Bundesbankfiliale der Landeshauptstadt möglich wäre. Diese Filiale ist allerdings schon seit zwei Jahren geschlossen, wie SZ-Leser Hartmut Jannasch berichtet. Ein Umtausch sei jetzt nur noch in Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße 141 oder in Chemnitz in der Zschopauer Straße 49 möglich.

Das ehemalige Bundesbankgebäude am Rathenauplatz in Dresden wechselt bald den Eigentümer, hieß es im Vorjahr. Mit einem Interessenten wurde über einen Kaufvertrag verhandelt. Zur künftigen Nutzung gab es keine Informationen. Das alte Reichsbankgebäude wurde zwischen 1928 und 1930 gebaut, ein Anbau kam 1998 dazu. Nach der Wende zog die Bundesbank ins Haus. Die Filiale versorgte Einzelhändler mit Bargeld und überprüfte Banknoten. Außerdem konnte umgetauscht werden. Bereits zur Jahrtausendwende geriet die Außenstelle auf die Streichliste. Im März 2015 wurde sie dann geschlossen.

