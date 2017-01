D-Mark-Funde vom Dachboden Umtausch-Anfragen bekommt die Sparkasse zur DM bis heute.

Alte D-Mark-Scheine. © dpa

Silvester 2001 ging nicht nur ein Jahr zu Ende, sondern auch die Ära der Deutschen Mark. Seit dem ersten Januar 2002 gilt der Euro. Umtausch-Anfragen bekommt die Sparkasse aber auch 15 Jahre nach der Währungsunion, noch, bestätigt Unternehmenssprecher Ralf Krumbiegel: „Vereinzelt kommt das noch vor. Meist sind es Erbfälle, in denen die Verwandten eines Verstorbenen beim Aufräumen noch DM auf dem Dachboden finden.“

Die Sparkasse kann die Kunden jedoch nur noch an die Filiale der Bundesbank in der Landeshauptstadt verweisen. „Bei größeren Beträgen nehmen die Leute den Weg nach Dresden in Kauf. Kleine Beträge heben sich die Kunden dann eher als Erinnerung auf“, so Ralf Krumbiegel. Den Umtausch von DM in Euro habe die Sparkasse Meißen in ihren Filialen bereits 2003 eingestellt. (vel)

