Curler verlängern die Eiszeit Im Gründelstadion wird am Wochenende ein großes Turnier ausgetragen. Danach dürfen zwei Weltmeisterkandidaten aufs Eis.

Das Geisinger Team Fantastiv Four mit Laura Frisch, Vanessa Kühnel und Dominik Scholz (v.l.) trat 2016 zum Turnier um den Pokal des Bürgermeisters an. Archivfoto: Egbert Kamprath

Die Schlittschuhläufer haben das Eis des Gründelstadions verlassen – nach einer Abtauparty. Damit ist aber die Eissaison noch nicht zu Ende, sagt Reiner Fischer vom Altenberger Rathaus. Die Eismeister bringen das Eis noch mal auf Vordermann. Denn noch einmal wird das Eis zur großen Bühne, diesmal für die Curlingspieler. Am Wochenende treffen sich diese zu einem Turnier, bei dem um den Pokal des Bürgermeisters der Stadt Altenberg und den Erzgebirgscup 2017 aufgespielt wird, sagt Martina Meißner, Vorsitzende des 1. Sächsischen Curlingvereins Geising. Dieser organisiert diesen Wettbewerb und stellt mit Andy Büttner auch den Turnierleiter. 20 Mannschaften haben ihr Kommen angekündigt. Einige tragen sehr fantasievolle Namen. So treten unter anderem die „Platzhirsche“, „Drei Engel und Charlie“, „Der Wolf und die vier Geißlein“, die „Eis-putzer“ sowie die „Randbeißer“ an. Die elf Teams, die von auswärts anreisen, werden um den Erzgebirgscup spielen. In die Wertung um den Pokal des Bürgermeisters kommen neun Mannschaften. Bei diesen machen mindestens drei Geisinger Spieler mit. Das Turnier startet bereits am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr. Zwei Tage später ist zur gleichen Zeit die Siegerehrung angesetzt. Dann wird sich zeigen, ob das Team Bümeischi erneut den Bürgermeisterpokal holen kann. „Wir haben damals lange darum gekämpft, mal auf dem ersten Platz zu sein“, erinnert sich Martina Meißner. Ob es diesmal reicht? Die Vereinschefin ist da eher skeptisch.

Da es sich auch in diesem Jahr um ein Volksportturnier handelt, geht es bei diesem Turnier zwischendurch gemütlich zu. Am Sonnabend steht ein Curlerabend auf dem Programm. Dazu treffen sich die Spieler und ihre Begleiter um 19 Uhr in der Geisinger Gastwirtschaft Ratskeller.

Nach dem Turnier werden die Aggregate noch nicht abgeschaltet, sagt Fischer. Am Montag werden Andy Büttner und Julia Meißner noch mal aufs Eis gehen, um sich auf die Curling-Weltmeisterschaft in der Disziplin Mixed Doubles vorzubereiten. Diese findet Ende April im kanadischen Lethbridge statt.

Curling-Turnier im Geisinger Gründelstadion, Freitag 17-22 Uhr; Sonnabend 8-18 Uhr, Sonntag 8.30-16 Uhr, 16.30 Siegerehrung

