Curie überholt wieder das Augustum-Annen Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen sind gelaufen. Der große Ansturm auf die Görlitzer Gymnasien bleibt aus.

Das Joliot Curie (hier ein Bild vom Treppenlauf) hat in diesem Jahr bei den Anmeldezahlen in Görlitz die Nase vorn. © SZ-Archiv/Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel der beiden Görlitzer Gymnasien geht in eine neue Runde. Seit Jahren gibt es bei den Anmeldezahlen für die fünften Klassen ein Hin und Her. Im vergangenen Jahr lag das Annen-Gymnasium vorn, in diesem Jahr wieder Curie. Doch trotz des neuen sächsischen Schulgesetzes, nach dem sich Eltern nun nach einem Beratungsgespräch über die Empfehlung der Grundschulen hinwegsetzen können: Der ganz große Ansturm auf die beiden Görlitzer Einrichtungen bleibt aus. 184 Schüler wollen insgesamt an den weiterführenden Schulen lernen. Das sind zwölf mehr, als 2016 angemeldet wurden. Im gesamten Kreis sind es 609, ein Plus gegenüber 2016 um 73. Das geht aus Zahlen der Bildungsagentur Bautzen hervor.

Allerdings gibt es Unterschiede. Neben dem Augustum-Annen-Gymnasium verzeichnet im Landkreis nur das Seifhennersdorfer ein Minus – im Oberland sind es aber nur zwei Anmeldungen. Großen Zuspruch erlebt das Gymnasium Löbau mit 29 Anmeldungen mehr – 2016 waren es 101, 2017 nun 130. Auch Weißwasser punktet. Am Landau-Gymnasium haben sich 2017 immerhin 85 Schüler angemeldet. 2106 waren es 66.

Bei den Görlitzer Oberschulen verzeichnet die Rauschwalder den größten Anstieg. 16 Schüler mehr als im vergangenen Jahr wollen hier lernen. Gegenüber dem vergangenen Jahr meldeten sich an der Melanchthonschule indes 13 Schüler weniger an, an der Scultetus-Oberschule 21. Letztere war im vergangenen Jahr allerdings auch der große Favorit. Damals lag die Anmeldezahl in Königshufen bei 105.

zur Startseite